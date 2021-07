Summa Silver bohrt 11.992 g/t Silberäquivalent über 0,9 m innerhalb von 4.408 g/t AgÄq über 2,8 m auf der Liegenschaft Hughes, Tonopah, Nevada

Vancouver, 21. Juli 2021 – Summa Silver Corp. („Summa“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-co ...) (TSXV:SSVR ) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X) gibt die Entdeckung einer zusätzlichen hochgradigen Silber- und Goldvererzung in den ersten beiden Bohrungen des Jahres auf der Liegenschaft Hughes in der Nähe von Tonopah, Nevada, bekannt.

Die wichtigsten Ergebnisse – Erzgangsystem Rescue in der Mine Belmont

- 11.992 g/t Silberäquivalent (5.969 g/t Ag und 60,2 g/t Au) über 0,9 m ab 432,1 m innerhalb 4.408 g/t Silberäquivalent (2.252 g/t Ag und 21,6 g/t Au) über 2,8 m ab 430,6 m in SUM21-30

- 525 g/t Silberäquivalent (269 g/t Ag und 2,56 g/t Au) über 1,2 m ab 413,3 m innerhalb 155 g/t Silberäquivalent (79 g/t Ag und 0,76 g/t Au) über 15,1 m ab 397,4 m in SUM21-32

- Erweiterung der hochgradigen Erzfälle: Die bisherigen Bohrungen haben eine starke Kontinuität der hochgradigen Vererzung im Erzgangsystem Rescue gezeigt, wo jetzt 8 Bohrungen fertiggestellt wurden und die Gehalte oft 2.000 g/t AgÄq überschreiten (siehe beigefügte Abbildungen).

- Gestapelte Erzgänge identifiziert: Die Bohrungen im Jahr 2021 haben bis dato das Vorhandensein mehrerer gestapelter Erzgänge in den südlichen Teilen der Mine Belmont bestätigt, die derzeit als das Erzgangsystem Rescue bezeichnet werden.

Hinweis: AgÄq basierend auf 100(Ag):1(Au), wahre Mächtigkeiten sind unbekannt.

Galen McNamara, CEO, sagte: „Bohrung SUM21-30 rangiert sehr günstig unter den besten Bohrungen weltweit, die in jüngster Zeit auf Silberprojekten niedergebracht wurden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es sich nur um die 30. Bohrung handelt, die bisher auf dem Projekt niedergebracht wurde. Im Großen und Ganzen ist die Entdeckung von Gehalten von weit über 10.000 g/t Silberäquivalent in Hughes eine aufregende neue Entwicklung für den Bergbaubezirk Tonopah. Die Bohrungen werden für den Rest des Jahres 2021 fortgesetzt, da wird uns darauf zubewegen, das volle Potenzial dieses klassischen amerikanischen Bergbaugebiets zu erschließen. Für diese Zielsetzung sind wir mit über 9,5 Millionen Dollar an Betriebskapital weiterhin gut finanziert.“

Tabelle 1: Analyseergebnisse

Bohrung von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq* (g/t) SUM21-30 430,6 433,4 2,8 21,6 2.252 4.408 einschließlich 432,1 433,0 0,9 60,2 5.969 11.992 SUM21-32 342,9 345,9 3,0 0,99 142 241 einschließlich 344,8 345,9 1,1 2,07 276 483 SUM21-32 397,4 412,5 15,1 0,76 79 155 einschließlich 413,3 412,5 1,2 2,56 269 525 SUM21-32 420,9 421,4 0,5 1,08 64 172 SUM21-32 427,3 428 0,7 0,63 54 117 SUM21-32 429,1 429,6 0,5 0,44 57 101 SUM21-32 452,3 452,7 0,4 0,62 72 134

*AgÄq basierend auf 100 (Ag):1 (Au), wahre Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt, gemeldete Abschnitte basieren auf einem Cut-off-Gehalt von 150g/t AgÄq. Die Metallausbringung wird mit 100 % angenommen.

Bohrprogramm

Das Bohrprogramm 2021 wurde ursprünglich entwickelt, um die laterale und vertikale Ausdehnung der strukturell kontrollierten, epithermalen hochgradigen Silber- und Goldvererzung zu überprüfen, die im Rahmen des Bohrprogramms 2020 entdeckt wurde. Basierend auf einer aktualisierten Synthese aller Bohrdaten aus dem Jahr 2020 wurden mehrere vorrangige Bohrziele definiert.

Eines der ersten im Jahr 2021 überprüften Ziele war das Erzgangsystem Rescue (SUM21-030 und 032; Tabelle 1), das Teil des Zielgebiets der Mine Belmont ist. Im Jahr 2020 wurden bei Rescue sechs Bohrungen niedergebracht und durchteuften auf einer Streichlänge von 360 m zahlreiche Abschnitte mit hochgradiger Vererzung (Abbildung 2).

Bohrloch SUM21-30 überprüfte die Kontinuität der Vererzung entgegen der Fallrichtung in der Nähe von SUM21-20 (6.220 g/t AgÄq über 0,7 m innerhalb von 3.182 g/t AgÄq über 1,4 m; siehe Pressemitteilung vom 17. Dezember 2020) und traf auf den Abschnitt mit dem bisher höchsten Gehalt auf der Liegenschaft; 11.992 g/t AgÄq über 0,9 m innerhalb von 4.408 g/t AgÄq über 2,8 m ab 430,6 m. Dieser Abschnitt zeigt das signifikante hochgradige Potenzial dieses Ziels innerhalb des Erzgangsystems Rescue und stellt zusammen mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2020 ein vorrangiges Gebiet für weitere Bohrungen dar.

Bohrung SUM21-032 war entlang des Erzgangs eine Step-out-Bohrung in einem Abstand von 50 m zu Bohrung SUM20-06 und durchteufte eine mächtige Alterationszone, die 155 g/t AgÄq über 15,1 m einschließlich 525 g/t AgÄq über 1,2 m ab 397,4 m lieferte. Die Abgrenzung der Streichlänge dieser mächtigen Zone der kontinuierlichen Silbervererzung mit lokalen hochgradigen Abschnitten (z. B. SUM20-06; 596 g/t AgÄq über 18,5 m einschließlich 3.760 g/t AgÄq über 2,5 m; siehe Pressemitteilung vom September 30.02.2020) gilt als Priorität für zukünftige Bohrungen.

In beiden Bohrungen umfassten die hochgradigen Abschnitte silber-/sulfosalzhaltige, gebänderte bis brekzienartige Quarz±Adularia-Gänge und damit in Zusammenhang stehende tonhaltige Alterationshalos. Die nach Südwesten streichenden, strukturell kontrollierten Erzgänge befinden sich in intermediären bis felsischen vulkanischen und vulkanoklastischen Gesteinen der Mizpah-Formation. Die Analyseergebnisse aus drei weiteren Bohrungen im Erzgangsystem Rescue stehen noch aus, weitere Bohrungen sind derzeit in Planung.

Tabelle 2: Informationen zu den Bohrungen

Bohrung Easting (Rechtswert) Northing (Hochwert) Azimut Neigung Tiefe der Vorbohrung (RC) Endtiefe (Kernbohrung) SUM21-30 481054 4213620 139 -60 122 522 SUM21-32 481054 4213620 158 -54 122 531

Koordinaten sind NAD27, Zone 11N

Analytische Verfahren und QA/QC-Verfahren

Alle Proben wurden zur Aufbereitung und Analyse an die Paragon Geochemical Laboratories in Sparks, Nevada, geschickt. Paragon erfüllt alle Anforderungen des International Accreditation Service AC89 und weist die Einhaltung des ISO/IEC-Standards 17025:2017 für analytische Verfahren nach. Die Proben wurden mittels Brandprobe mit anschließendem AA-Verfahren („AU-AA30") auf Gold und mittels Atomemissionsspektroskopie nach einem Vier-Säuren-Aufschluss („AgMA-AAS ") auf Silber analysiert. Proben mit einem Gehalt von über 5 ppm Au wurden erneut mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren („Au-GR30“) analysiert. Proben mit einem Gehalt von über 200 ppm Ag wurden erneut mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren („Ag-GRAA30“) auf Ag analysiert. Proben, die mittels ME-MS61 mehr als 100 ppm Ag ergaben, wurden mittels Brandprobe für Ag mit anschließendem Gravimetrieverfahren ("AG-GRA21") erneut analysiert. Zusätzlich zu den Paragon-Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen („QA/QC") implementiert Summa Silver ein internes QA/QC-Programm, das das Einfügen von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien an systematischen und zufälligen Punkten im Probenstrom beinhaltet.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineral-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen an der Liegenschaft Hughes im Zentrum Nevadas und an der Liegenschaft Mogollon im Südwesten New Mexicos. Die Liegenschaft Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 einer der produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten war. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und es wurden nur wenige bis gar keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

