Bayer-Herzmedikament Verquvo in der EU zugelassen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer darf sein Herzmedikament Verquvo nun auch in der Europäischen Union verkaufen. Die Europäische Kommission habe Vericiguat (Markenname Verquvo) zur Behandlung symptomatischer, chronischer Herzinsuffizienz bei Erwachsene zugelassen, teilte Bayer am Mittwoch in Berlin mit.

Das Mittel ist eine gemeinsame Entwicklung von Bayer und Merck & Co . Der US-Pharmakonzern besitzt die Vermarktungsrechte für die USA, Bayer für den Rest der Welt. Das Mittel wurde bereits in den USA und in Japan zugelassen. In anderen Ländern wir China laufen entsprechende Anträge.