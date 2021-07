Neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Lidl International

Neckarsulm (ots) - Kenneth McGrath übernimmt zum 1. Oktober 2021 denstellvertretenden Vorstandsvorsitz der Lidl Stiftung & Co. KG und wird zukünftigdas internationale Geschäft des Handelsunternehmens verantworten.Kenneth McGrath ist seit mehr als zwei Jahrzenten im internationalenHandelsumfeld tätig. Von 2009 bis 2013 führte er erfolgreich Lidl Irland alsGeschäftsleitungsvorsitzender und erreichte in dieser Zeit ein signifikantesKunden- und Umsatzwachstum. Ab 2013 leitete der erfahrene Manager denMarkteintritt von Lidl in die USA, bevor er 2015 seine Handelsexpertise alsGeschäftsführer für Zentralamerika und die Karibik bei dem DigitalunternehmenDigicel einbrachte. Zuletzt war er CEO der US-amerikanischen DiscountmarkeSave-A-Lot.Gerd Chrzanowski, Vorstandsvorsitzender der Lidl Stiftung & Co. KG, betont: "Ichfreue mich sehr, dass wir mit Kenneth McGrath einen internationalenHandelsexperten und Manager mit langjähriger Erfahrung zurückgewinnen konnten,der bereits zu unserem Erfolg beigetragen hat."Weitere Informationen:Schwarz Gruppe: http://www.presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600mailto:presse@mail.schwarzWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/4974435OTS: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG