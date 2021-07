DAX - Abwärtstrend weiter intakt

In diesem Bereich befindet sich noch ein offenes Gap bei 15.476 Punkten, welches als Anlaufmarke der Aufwärtskorrektur dienen könnte. Gaps werden in der Regel wieder schell geschlossen. Außerdem verläuft hier der 10er-EMA im Bereich von 15.464 Punkten. Aufwärtskorrekturen im vorherrschenden Abwärtstrend laufen in der Regel leicht über dem 10er-EMA aus, was sich mit dem genannten Bereich des noch offenen Gaps bei 15.476 Punkten decken würde.

Aktuelle Lage