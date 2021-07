Fazit

Eine erfolgreiche Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau könnte die Delta Air Lines Aktie weiter vorantreiben, oberhalb von 44,00 US-Dollar sind Ziele bei 49,09 und 52,28 US-Dollar für das Wertpapier zu finden. Ein Long-Investment ist allerdings nicht ganz ungefährlich, hier sollten noch tendenziell kleinere Handelsgrößen und weite Stopps anvisiert werden. Ein mögliches Niveau wäre in diesem Beispiel das aktuelle Jahrestief bei 37,55 US-Dollar. Durch ein Investment in den Call-Optionsschein WKN KB9BB6 ergibt sich auf der anderen Seite eine Renditechance von 85 Prozent. Der Wert des Scheins dürfte in diesem Fall auf 1,52 Eurozulegen.