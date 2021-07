Bourns innovative IsoMOV-Schutzvorrichtungen bieten Funktions- und Schutzvorteile in einem robusteren Design

Bourns IsoMOV-Schutzvorrichtungen lösen das Problem der MOV-Degradation und bieten eine deutlich verbesserte Überspannungsleistung, Betriebslebensdauer und Gerätezuverlässigkeit

RIVERSIDE, Kalifornien, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Lieferant von elektronischen Bauteilen, hat heute einen der bedeutendsten Durchbrüche im Design von MOV-Bauteilen seit Jahrzehnten vorgestellt, seine IsoMOV-Protektoren. Die innovativ gestaltete Bourns IsoMOV-Hybridschutzkomponente integriert die GDT-Funktion direkt in das MOV selbst und bietet einen erhöhten Überspannungsschutz in Bezug auf Leistung, Lebensdauer und erhöhte Zuverlässigkeit des Geräts. Da das voll integrierte, kompakte Bourns-Hybriddesign Leistungsspezifikationen aufweist, die normalerweise in größeren traditionellen MOV-Bauteilen zu finden sind, ermöglichen Bourns IsoMOV-Schutzgeräte den Konstrukteuren eine bessere Anpassung der Überspannungsschutzleistung an ihre strengen Platzanforderungen und erlauben es ihnen, ihren MOV-Überspannungsschutz um den bewährten Vorteil der GDT-Isolierung zu erweitern, ohne dass ein PCB-Redesign erforderlich ist. Mit ihren Industriestandard-Pin-Layouts bieten Bourns IsoMOV-Protektoren eine erhebliche Leistungs- und Zuverlässigkeitssteigerung gegenüber Standard-MOVs gleicher Größe in einem Pin-to-Pin-Drop-in-Ersatz-Formfaktor.

Der IsoMOV-Protektor ist eine vollständig integrierte GDT- und MOV-Hybridkonstruktion. Durch die Kombination beider Bauelemente in einem einzigen Gehäuse kann der GDT Leckströme durch das MOV blockieren, die zu einem vorzeitigen Ausfall führen können. Dadurch wird das MOV von Natur aus zuverlässiger, ohne dass zusätzliche Komponenten in die Schaltung integriert werden müssen. Die Einstellungen des IsoMOV-Protektors liegen mit 125 °C deutlich über dem Industriestandard von 85 °C. Der erweiterte Temperaturbereich und die geringe Leckage eignen sich besonders für industrielle Anwendungen, Netzleitungskommunikation, Hochgeschwindigkeitsgeräte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie für eine Vielzahl von Anwendungen in rauen Umgebungen oder abgelegenen, exponierten Bereichen, in denen Reparaturen sowohl physisch schwierig als auch teuer sein können.