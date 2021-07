COYO erwirbt französischen Employee-Engagement-Spezialisten Jubiwee

COYO, die führende Social-Intranet- und Mitarbeitendenkommunikationsplattform, landet mit der Übernahme der in Paris ansässigen People-Analytics-Plattform Jubiwee einen neuen Coup. In den letzten 5 Jahren hat Jubiwee seine Geschäftstätigkeiten und seinen Kundenstamm jährlich verdoppelt. Über 40 französische Blue-Chip-Unternehmen nutzen Jubiwee, um die Mitarbeitendenmotivation zu bewerten oder um Transformationsprozesse zu begleiten. Durch die Integration von Jubiwee beschleunigt COYO seine Internationalisierung außerhalb der DACH-Region und fügt der eigenen Plattform ein weiteres mächtiges Tool hinzu. In einer Zeit, in der Führungsfragen die Hauptursache für mangelnde Mitarbeitendenmotivation und hohe Fluktuation sind, kann das Management mithilfe von Jubiwee Meinungen und Erwartungshaltungen von Angestellten kurzfristig ermitteln und in Kommunikationsmaßnahmen berücksichtigen.

