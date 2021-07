München (ots) - Um mehr als sechs US-Dollar ist der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent seit vergangener Woche abgesackt, doch an den Tankstellen istdieser deutliche Rückgang bislang nicht angekommen. Wie die wöchentliche ADACAuswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10derzeit im bundesweiten Mittel 1,546 Euro und damit 0,1 Cent mehr als vorWochenfrist. Um 0,1 Cent billiger ist Diesel , das aktuell 1,387 Euro kostet.Ein Barrel Brent-Öl notiert derzeit nach der Einigung der OPEC+ über eineErhöhung der Ölförderung bei etwa 70 US-Dollar - nach über 76 Dollar in derVorwoche. Der deutliche Rückgang des Rohölpreises hätte nach Ansicht des ADACniedrigere Kraftstoffpreise nach sich ziehen müssen. Vermutlich hat aber dererstarkte Urlauberverkehr und die gestiegene Nachfrage dazu geführt, dass dergünstigere Ölpreis noch nicht an die Autofahrer weitergegeben wurde.Mehr denn je sollten die Autofahrer vor dem Tanken die Spritpreise vergleichenund an überteuerten Tankstellen vorbeifahren. Aktuelle Auswertungen des ADACzeigen, dass Tanken in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22Uhr am günstigsten ist. Wer die Preisunterschiede zwischen den verschiedenenTageszeiten und den Anbietern nutzt, kann viel Geld sparen und sorgt so auchindirekt für ein niedrigeres Preisniveau.Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auchunter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/4974507OTS: ADAC