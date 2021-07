Biospectal beschafft EUR3,7 Mio. Seed-Finanzierung, Digital Health Investor SeedLink fungiert als Lead Investor

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Lausanne, Schweiz und San Francisco (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen fürPatientenfernüberwachung und Biosensorik wird die aufgenommenen Mittel nutzen,um sein OptiBP(TM)-Produkt zur Blutdruckmessung und -überwachung sowie dieGeschäftstätigkeit weltweit zu skalieren; Der renommierte interventionelleKardiologe und Erfinder Dr. Fred St. Goar, und Tim Jürgens von SeedLink wurdenin den Verwaltungsrat von Biospectal berufenBiospectal SA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3233430-2&h=1639499356&u=http%3A%2F%2Fwww.biospectal.com%2F&a=Biospectal+SA) , das Software-Unternehmen fürPatientenfernüberwachung und Biosensorik, gab heute den Abschluss einerSeed-Finanzierungsrunde in Höhe von EUR3,7 Mio Euros (CHF 4 Mio / USD 4,3 Mio)bekannt. Neben dem digital health Investor Seedlink (file:///Users/Reinhard/Documents/Reinhard/Board%20Mandates/Biospectal%20SA/Biospectal%20SA/Communications/Biospectal%20-%20Forecast%20-%2020190731.xlsx) investierten https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3233430-2&h=2931652648&u=https%3A%2F%2Fwww.labcorp.com%2F&a=LabCorp , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3233430-2&h=3933375413&u=https%3A%2F%2Fathensmed.fi%2Fen%2F&a=Athensmed , das in der Schweiz ansässige PriviledgeVentures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3233430-2&h=1988241975&u=https%3A%2F%2Fprivilege-ventures.com%2F&a=Priviledge+Ventures) und andere europäische undUS-amerikanische Investoren. Biospectal wird die neuen Mittel nutzen, um seineSmartphone-Blutdrucküberwachungsanwendung OptiBP(TM) und seineDatenplattformtechnologie weltweit zu skalieren. Biospectal OptiBP für Androidstartete im Januar 2021 mit einer öffentlichen Beta Version. Biospectal OptiBPfür iOS befindet sich derzeit in der Alpha-Phase und soll in der zweiten Hälftedes Jahres 2021 als öffentliches Beta gestartet werden. Sehen Sie hier einkurzes Video zur Funktionsweise von Biospectal OptiBP an (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3233430-2&h=2302389223&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6RcCMR1wbRM%26feature%3Dyoutu.be&a=Sehen+Sie+hier+ein+kurzes+Video+zur+Funktionsweise+von+Biospectal+OptiBP+an) ."Die Technologie von Biospectal ist in der Lage, das globale Netzwerk vonSmartphones in eine vernetzte Plattform zur Blutdrucküberwachung auf klinischemNiveau zu verwandeln, die die klinischen Fähigkeiten aus den traditionelleninstitutionellen Umgebungen verlagert", sagte Eliott Jones, CEO und Mitbegründervon Biospectal."Die Finanzierung, die wir erhalten haben, wird den Wachstumskurs von Biospectal