BCD Travel erreicht erneut Bestnote bei Nachhaltigkeit (FOTO)

Utrecht (ots) - Zum zweiten Mal hat BCD Travel Platin-Status von EcoVadis

erhalten, eine Auszeichnung für die leistungsstärksten Unternehmen im Rahmen

einer unabhängigen Nachhaltigkeitsbewertung. EcoVadis ist der weltweit größte

und angesehenste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen. Mit

der Platin-Bewertung behauptet BCD seine Position unter den besten ein Prozent

der derzeit 75.000 bewerteten Unternehmen.



"Unser zweites Platin-Rating bestätigt nicht nur die Bedeutung, die wir

Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen beimessen. Es stellt außerdem sicher, dass

wir der Dienstleister der Wahl für Unternehmen sind, die genau wie wir großen

Wert auf die Zusammenarbeit mit nachhaltigen Partnern legen", so Sharon Dirks,

Director of Sustainability bei BCD.





Die EcoVadis-Bewertungen berücksichtigen vier Kategorien: Umweltschutz, faireArbeitspraktiken und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. DieEcoVadis-Bewertungsplattform hat BCD dabei geholfen, seine Nachhaltigkeitszielezu priorisieren und sich von Jahr zu Jahr weiter zu verbessern, was zu einerjährlichen Erhöhung der Punktzahl geführt hat. Diese ist seit der erstenGold-Bewertung 2016 um 27 % gestiegen."Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 steht die Reisebranche vornoch nie dagewesenen Herausforderungen. Trotz dieser beispiellosen Störung habenwir Projekte, Initiativen und Lösungen vorangetrieben, die unser klaresBekenntnis zur Nachhaltigkeit deutlich machen", so Sharon Dirks.Die Spitzenbewertung von EcoVadis ist eine von vielen Anerkennungen, mit denenBCD Travel in den letzten Jahren für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde:- Best Corporate Social Responsibility Program, Business Travel Awards- Gewinner in der Kategorie "Promotion of a Women-related Corporate SocialResponsibility Project", WINiT Awards- Flexjobs 100 Top Companies with Remote Jobs- Forbes' Best Mid-Sized Employers- Comparably's Best Company for Women, Diversity and Culture- Investors in People Silver-level accreditation- Most Admired Travel Management Company, The BeatMehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von BCD erfahren Sie hier:http://ow.ly/c9rp50FApWPÜber BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit siesicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtigeEntscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern undEinkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, dieZufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden in 109Ländern, clever zu reisen und mehr zu erreichen. Unsere globaleKundenbindungsrate ist mit 98% die beste der Branche.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen ist in Privatbesitzund wurde 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet. Es besteht aus BCDTravel (globales Geschäftsreisemanagement samt Tochteragentur BCD Meetings &Events), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator undFulfillment).