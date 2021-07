Novamind hat die Aufnahme seiner Stammaktien in den Handel im OTCQB-Markt der Vereinigten Staaten beantragt

TORONTO, ONTARIO 21. Juli 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, freut sich bekannt zu geben, dass es die Aufnahme seiner Stammaktien in den Handel im OTCQB Venture Market („OTCQB“) beantragt hat. Der OTCQB-Markt ist eine U.S.-Handelsplattform, die von der OTC Markets Group, Inc. betrieben wird. Das Unternehmen hat außerdem die Aufnahme in das Buchungs- und Verwahrungssystem der Depository Trust Company (DTC) beantragt, was die Abwicklung des Handels mit den Stammaktien des Unternehmens enorm vereinfachen würde.

Die Aufnahme der Stammaktien des Unternehmens in den OTCQB-Markt hängt von der Genehmigung der OTC Markets Group, Inc. und von der Erfüllung der entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen ab. Der aktuelle Handel der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange („CSE“) unter dem bestehenden Börsensymbol „NM“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) unter dem aktuellen Börsenkürzel „HN2“ bleibt aufrecht.

„Die Zulassung der Stammaktien des Unternehmens zum Handel im OTCQB-Markt und die Schaffung einer effizienteren Möglichkeit, unsere Aktien in den Handel zu bringen, sind ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, den Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens zu steigern und den Zugang für Anleger in den Vereinigten Staaten, die vom Wachstumspotenzial von Novaminds Geschäftsfeld für psychische Gesundheit und psychedelische Medizin profitieren möchten, zu verbessern“, sagt Yaron Conforti, CEO und Director von Novamind.

Der OTCQB-Markt bietet Anlegern einen transparenten Handel mit Unternehmen in den Vereinigten Staaten und im Ausland, die sich in der Gründungs- und Entwicklungsphase befinden und möglicherweise die Kriterien für ein Listing im OTCQX-Markt noch nicht erfüllen. Für eine entsprechende Berechtigung müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Außerdem sind sie zur Einhaltung eines Mindestkurses und zur Erfüllung weiterer Finanzkriterien verpflichtet. Die Qualitätsnormen des OTCQB-Marktes gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz sowie den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten.