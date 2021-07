LONGi hat mehrere Erfolge im Patentstreit gegen Hanwha Q-Cells erzielt

XI'AN, China, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am 12. Juli 2021 bestätigte die endgültige Entscheidung des US-Berufungsgerichts für den Bundesbezirk die ursprüngliche Entscheidung der ITC (Nr. 337-TA-1151). Dies hat noch einmal bestätigt, dass die Produkte von LONGi das US-Patent 9,893,215B2 von Hanwha Q-Cells nicht verletzen, was völlig mit dem Verständnis dieses Patents von LONGi übereinstimmt. Es folgt dem früheren Erfolg von LONGi bei der Ungültigerklärung dieses Patents in einem anderen IPR-Verfahren des Patent Trial and Appeal Board des U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

Gleichzeitig ist LONGi der festen Überzeugung, dass die betreffenden Produkte das europäische Patent EP2220689B1 innerhalb einer Patentfamilie nicht verletzen. Zuvor hat LONGi auch einen Einspruch gegen die Gültigkeit des Patents beim Europäischen Patentamt eingereicht. Dieses Einspruchsverfahren ist noch anhängig.