DEUTSCHE BANK stuft KRONES AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones vor Zahlen von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer sollte im zweiten Quartal von Kostensenkungsmaßnahmen profitiert haben, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Es bestehe die Möglichkeit, dass das Unternehmen den Ausblick anheben könnte./mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.