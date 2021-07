Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nel ASA-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Nel ASA. Die Aktie liegt schließlich rund drei Prozent im Gewinn. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Dieser Bremsbereich ist bei 1,54 EUR zu finden. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 2,33 EUR steht. Doch der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, dass starke Kursanstiege immer möglich sind, selbst wenn die langfristigen Kurspfeile nach unten zeigen.

