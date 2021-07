---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Glasfaser sorgt für Internet in Gigabitgeschwindigkeit

Startschuss für Breitbandausbau in Leipzig



- Glasfaserausbau mit Spatenstich in Hohenheida eröffnet

- Erste Anschlüsse werden noch 2021 aktiviert



- Schnelles Internet für Privathaushalte, Unternehmen und Schulen

Leipzig/Berlin, 21. Juli 2021. Die Stadt Leipzig beging heute mit der zur Tele Columbus AG gehörenden HL komm Telekommunikations GmbH (PUR Business) einen symbolischen Spatenstich für den Auftakt des Glasfaserausbaus in Leipzig. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Anschlüsse realisiert werden. Die Arbeiten im Zuge der von der Stadt Leipzig ausgeschriebenen Ausbauprojekte dauern bis Mitte 2022 an und ermöglichen Privathaushalten, Unternehmen und Schulen den Anschluss an das leistungsfähige Glasfasernetz mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s.



"Das Ausbauprojekt in Leipzig ist ein weiteres Puzzleteil für die flächendeckende Versorgung mit Breitband im Freistaat. Weitere rund 2800 Anschlüsse werden neu verlegt. Es ist ein wichtiges Zukunftsprojekt und macht das Leben und Arbeiten in Ortschaften abseits der Innenstädte noch attraktiver - für Schüler, Unternehmer und Bürger. Ich freue mich daher, dass der Freistaat mit seiner Förderung in Höhe von fast 9,2 Millionen Euro dieses Projekt unterstützen konnte", sagt Martin Dulig, Minister im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Die Stadt hatte im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus innerhalb der Ausschreibung drei Lose gebildet. Für zwei dieser Lose erhielt PUR Business den Zuschlag. Mit dem Spatenstich im bisher unterversorgten Stadtteil Hohenheida-Gottscheina, wo ca. 400 Anschlüsse an das Glasfasernetz geplant sind, startete nun offiziell der Breitbandausbau. Die Glasfaser wird im Ort bis in die Gebäude verlegt (FTTB: Fiber To The Building). Durch den Anschluss ans das Glasfasernetz von PUR Business sind damit zukünftig Internetgeschwindigkeiten im Gigabitbereich möglich.