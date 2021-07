Lambda beschafft 24,5 Mio. USD für den Bau von GPU Cloud und Hardware für Deep Learning

Lambda , ein namhafter Anbieter von GPU Cloud Services und Computerhardware für Deep Learning, gab heute eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 24,5 Mio. USD bekannt. Zu den Hauptinvestoren zählen 1517, Gradient Ventures, Bloomberg Beta, Razer und Georges Harik. Die Finanzierungsrunde besteht aus einer Serie-A-Eigenkapitalsrunde in Höhe von 15 Mio. USD und einer Kreditlinie in Höhe von 9,5 Mio. USD von der Silicon Valley Bank.

„Fortune-500-Konzerne, Start-up-Unternehmen und Universitäten sind gezwungen, riesige Teams aufzubauen, um die erforderlichen Rechenressourcen zum Training von Deep-Learning-Modellen bereitzustellen“, erklärte Stephen Balaban, Mitbegründer und CEO von Lambda. „Wir wollen eine Welt schaffen, in der ein einziger Wissenschaftler GPU-Rechenleistung in Petaflop-Höhe handhaben kann. Eine Welt, in der das Training eines Modells mit einem Computer der Größenordnung eines Rechenzentrums so einfach ist wie das Training eines Modells auf Ihrem Laptop.“

„Wir bauen die benutzerfreundlichste und kostengünstigste GPU Cloud für Deep Learning“, sagte Remy Guercio, Cloud-Verantwortlicher bei Lambda. „Es ist kein Zufall, dass die GPU Cloud von Lambda bei einer Google-Suche nach ‚GPU Cloud‘ hinter NVIDIA und Google selbst bereits an dritter Stelle aufgeführt wird.“

An der Serie-A-Runde nahmen 1517, Gradient Ventures, Bloomberg Beta, Razer und Georges Harik teil. Die Kreditlinie wird von der Silicon Valley Bank bereitgestellt. Mit Ausnahme von Razer waren alle wichtigen Finanzgeber bestehende Investoren von Lambda. Zum Verwaltungsrat von Lambda gehören Robert Youngjohns und Zach Bratun-Glennon, Partner bei Gradient Ventures. Youngjohns war zuvor EVP und GM für HP-Software bei HPE und davor Präsident von Microsoft North America. Er kann zudem auf Führungspositionen bei Callidus Cloud, Sun Microsystems und IBM verweisen.

Razer, der multinationale Designer von Gaming-Hardware, nahm als strategischer Investor an der Finanzierungsrunde teil. „Auf den ersten Blick mag die Paarung seltsam erscheinen. Was hat das weltberühmte Gaming-Hardware-Unternehmen mit Deep-Learning-Infrastruktur zu tun? Es läuft auf eine gemeinsame strategische Vision hinaus“, so Balaban. „Das Motto von Razer – ‚Für Gamer. Von Gamern‘ – passt perfekt zum scharfen Fokus von Lambda, nämlich den Bau von Deep-Learning-Systemen für ML-Techniker durch ML-Techniker.“

Zu den aktuellen Investoren und Beratern von Lambda gehören u. a. 1517 Fund, Gradient Ventures, Bloomberg Beta, Razer, Scott McNealy, Austin Russell, Georges Harik, James Hong, James Cham, Jun Hong Heng, Nicolas Pinto, Gary Bradski, Ken Patchett, Randy Ching und Keller Rinaudo.

Über Lambda

Lambda wurde von KI- und ML-Technikern gegründet und wird von ihnen geführt. Das Unternehmen stellt Recheninfrastruktur für Deep Learning bereit, darunter GPU Cloud Services, Server, GPU-Cluster, GPU-Workstations und GPU-Laptops. Zu den Kunden gehören u. a. Apple, Intel, Microsoft, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech und das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. Mehr erfahren Sie auf www.lambdalabs.com.

