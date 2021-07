Servus-Regional-Krimis haben eine neue Plattform

Salzburg/Wals (ots) - www.servus-krimi.com ermöglicht einen Überblick mitMehrwertSeit Herbst 2019 gibt es bei Servus auch Krimis in Buchform . Sieben Bücher vonfünf Autoren sind bereits erschienen und weitere drei Krimis sind für dasHerbstprogramm bei Benevento Publishing in Vorbereitung. Von Salzburg über BadKleinkirchheim und Bad Reichenhall bis nach Brixen in Südtirol spannt sich derBogen der mörderischen Schauplätze und es kommen im September Mordsgeschichtenin Berchtesgaden und Reichraming in Oberösterreich dazu. Heute geht eine neueWebsite online, die einen Überblick über die spannende Unterhaltung ermöglichtund viele Zusatzinfos zu den Autorinnen und Autoren (Maja und WolfgangBrandstätter, Heidi Troi, Stefan Maiwald, Monika Pfundmeier und LisaGraf-Riemann) sowie zu den unterschiedlichen Regionen des Alpenraumsbereitstellt, in denen die Krimis angesiedelt sind." http://www.servus-krimi.com ist die ideale Plattform, um sich den richtigenKrimi für den Urlaub im Alpenraum auszusuchen. Auch aktuelle Buchpräsentationenund Lesungstermine zu allen Servus-Krimis sind auf dieser Website zu finden. Wirfreuen uns auf einen regen Austausch zu unseren Büchern auf unserenSocial-Media-Kanälen" , so Lektorin Julia Krug-Zickgraf.Weiterführende Links zum Online-Buchhandel ermöglichen die leichte Bestellungder einzelnen Titel, aber auch ein einfaches Navigieren zu den Tourismusregionender Schauplätze der Krimis.Die Servus-Krimis erscheinen im Servus Buchverlag (unter dem Dach von BeneventoPublishing):Mit großer Leidenschaft haben wir den gesamten Alpenraum und seine Ausläufer mitseiner faszinierenden Natur, den besonderen Menschen und den vielfältigenTraditionen im Blick. Unsere Bücher machen unsere einzigartige Heimat fürjedermann erlebbar. Aber wir wollen auch fast vergessenes Wissen in dieGegenwart holen und regionale Schätze heben. Als Teil der Servus-Familie mitFernsehsender, Magazinen und Marktplatz möchten wir die Buchmacherkunst in derGegenwart leben. Mehr Info unter: https://www.servus-buch.at/Pressekontakt:Wenn Sie den einen oder anderen Servus-Krimi als Rezensionsexemplar erhaltenmöchten, melden Sie sich gerne beiSusanne Neumayersusanne.neumayer@beneventobooks.comTel: 0043 664 88114990Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118310/4974641OTS: Benevento Publishing