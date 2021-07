Bourns innovative IsoMOV(TM)-Schutzvorrichtungen bieten Funktions- und Schutzvorteile in einem robusteren Design

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Riverside, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bourns® IsoMOV(TM)-Schutzvorrichtungenlösen das Problem der MOV-Degradation und bieten eine deutlich verbesserteÜberspannungsleistung, Betriebslebensdauer und GerätezuverlässigkeitBourns, Inc., ein führender Hersteller und Lieferant von elektronischenBauteilen (about:blank) , hat heute einen der bedeutendsten Durchbrüche imDesign von MOV-Bauteilen seit Jahrzehnten vorgestellt, seineIsoMOV(TM)-Protektoren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3229923-1&h=2423402720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3229923-1%26h%3D2425078694%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bourns.com%252Fproducts%252Fcircuit-protection%252Fisomov%26a%3DIsoMOV%25E2%2584%25A2%2Bprotectors&a=IsoMOV%E2%84%A2-Protektoren) . Die innovativ gestaltete Bourns® IsoMOV(TM)-Hybridschutzkomponente(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3229923-1&h=4054004452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3229923-1%26h%3D3406525289%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bourns.com%252Fdocs%252Fproduct-datasheets%252Fisomov.pdf%26a%3DBourns%25C2%25AE%2BIsoMOV%25E2%2584%25A2%2Bhybrid%2Bprotection%2Bcomponent&a=Bourns%C2%AE+IsoMOV%E2%84%A2-Hybridschutzkomponente) integriert die GDT-Funktiondirekt in das MOV selbst und bietet einen erhöhten Überspannungsschutz in Bezugauf Leistung, Lebensdauer und erhöhte Zuverlässigkeit des Geräts. Da das vollintegrierte, kompakte Bourns®-Hybriddesign Leistungsspezifikationen aufweist,die normalerweise in größeren traditionellen MOV-Bauteilen zu finden sind,ermöglichen Bourns® IsoMOV(TM)-Schutzgeräte den Konstrukteuren eine bessereAnpassung der Überspannungsschutzleistung an ihre strengen Platzanforderungenund erlauben es ihnen, ihren MOV-Überspannungsschutz um den bewährten Vorteilder GDT-Isolierung zu erweitern, ohne dass ein PCB-Redesign erforderlich ist.Mit ihren Industriestandard-Pin-Layouts bieten Bourns® IsoMOV(TM)-Protektoreneine erhebliche Leistungs- und Zuverlässigkeitssteigerung gegenüberStandard-MOVs gleicher Größe in einem Pin-to-Pin-Drop-in-Ersatz-Formfaktor.Der IsoMOV(TM)-Protektor ist eine vollständig integrierte GDT- undMOV-Hybridkonstruktion. Durch die Kombination beider Bauelemente in einemeinzigen Gehäuse kann der GDT Leckströme durch das MOV blockieren, die zu einemvorzeitigen Ausfall führen können. Dadurch wird das MOV von Natur auszuverlässiger, ohne dass zusätzliche Komponenten in die Schaltung integriertwerden müssen. Die Einstellungen des IsoMOV(TM)-Protektors liegen mit 125 °C