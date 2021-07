AMAG Automobil und Motoren AG realisiert Auto Abo mit der Softwarelösung von FAAREN

ROTTENDORF, Deutschland, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- AMAG Automobil und Motoren AG, die größte Automobil-Handelsgruppe der Schweiz für die Volkswagen Konzernmarken baut auf das Knowhow und die Kompetenz der FAAREN GmbH. Die führende Schweizer Retail-Organisation bietet ab sofort für Gebrauchtwagen ein 100 Prozent digitales Auto-Abo-Modell unter der eigenen Marke an. Dabei vertraut AMAG Retail auf die individuelle White Label Softwarelösung von FAAREN, die unter dem neuen Markennamen „FAAREN Manufaktur" geführt wird. Die Planung und Implementierung der individuellen White Label Softwarelösung wurde in enger Zusammenarbeit und in kürzester Zeit umgesetzt.