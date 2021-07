Schreibe Deinen Kommentar punzpusher Kommentar abschicken Disclaimer

Lang & Schwarz will Dividende verdoppeln und Aktien zurückkaufen Lang & Schwarz kündigt eine Dividendenerhöhung an. Man wolle für das Jahr 2021 eine Dividende von 8,00 Euro je Lang & Schwarz Aktie zahlen, so die Düsseldorfer am Mittwoch. Die Ausschüttung würde damit verdoppelt. Voraussetzung sei neben der …