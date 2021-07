Nationale Hoffnungen ruhen auf den olympischen Tennisstars von Tokio

- Die Weltranglistenersten Novak Djokovic und Ashleigh Barty führen ein starkes Feld in Tokio 2020 an

- Spieler aus 46 Nationen auf dem Weg nach Tokio zum olympischen Tennis-Event, 24. Juli - 1. August

LONDON, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die endgültige Spielerliste für das olympische Tennisturnier wurde jetzt veröffentlicht, da die Spitzenspieler aus der ganzen Welt nun in Japan eintreffen, um für ihre Nationen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio anzutreten.

Spieler aus 46 Ländern werden um olympischen Ruhm kämpfen, wenn das Turnier am Samstag, den 24. Juli, im Ariake Tennis Park beginnt. Sieben dieser Spieler - Petra Kvitova, Elena Vesnina, Bethanie Mattek-Sands, Andy Murray, Kei Nishikori, Rajeev Ram und Novak Djokovic - alle hoffen, ihre Erfolge als Medaillengewinner bei früheren Olympischen Spielen zu wiederholen oder darauf aufzubauen.

Es gibt auch eine Reihe von Olympia-Debütanten, die auf Anhieb einen Platz auf dem Podium anstreben werden, darunter Spieler wie Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Ashleigh Barty, Naomi Osaka und Aryna Sabalenka, die ihre ersten Spiele bestreiten. Das hart umkämpfte Feld umfasst die aktuellen Top Ten der Frauen und sieben der Top Ten der Männer in der Saison 2021.

Als wichtiges Mitglied des Davis-Cup-Siegerteams von 2010 ist Djokovic kein Unbekannter auf der Weltbühne, und er wird darauf abzielen, seine Bronzemedaille von Peking 2008 zu verbessern, indem er seiner Nation ein viertes Gold in allen Sportarten hinzufügt. Djokovic sagte: „Ich bin sehr stolz darauf, für Tokio zu packen und mit unserer Nationalmannschaft im Kampf um die glänzendsten Medaillen auf der olympischen Bühne mitzumischen. Für mich war es immer eine besondere Freude und Motivation, für Serbien zu spielen, und ich werde mein Bestes geben, um uns alle glücklich zu machen!"

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hofft derweil, bei ihren ersten Spielen ein Zeichen zu setzen. Sie teilte ihre Gefühle der Aufregung und des Stolzes mit itftennis.com: „Ich denke, sein Land zu repräsentieren ist die höchste Ehre. Du spielst für etwas, das größer ist als du selbst; du spielst, um die Leute stolz zu machen, und das ist nicht nur mit den Ergebnissen, das ist mit der Einstellung."

Die Liste wurde nach dem 16. Juli, dem Stichtag für die endgültigen Umteilungen, fertiggestellt - der Ersatz für die Abmeldungen im Einzel und Doppel kommt nun von denen, die bereits auf der Liste stehen.

ITF-Präsident David Haggerty ITF President sagte hierzu: „Diese Spieler kennen die einzigartige und besondere Erfahrung, ihr Land beim Davis Cup, Billie Jean King Cup und anderen Olympia-Qualifikationsturnieren zu vertreten, und wir sind sehr glücklich, dass wir trotz der Herausforderungen der letzten 18 Monate nun hier in Tokio bei den Olympischen Spielen sind. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und hoffen, dass ihre Erfahrung in Tokio lebenslange Erinnerungen schafft."

Die Auslosungen werden am Donnerstag, 22. Juli, vorgenommen und auf der ITF-Website veröffentlicht. Die Anmeldungen für das olympische Mixed-Doppel mit 16 Paaren werden am 27. Juli vor Ort ermittelt.