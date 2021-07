Feierstimmung herrscht heute bei allen Cancom SE-Aktionären. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Mittlerweile wechseln die Papiere für 49,86 EUR den Besitzer. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieser Bremsbereich ist bei 48,38 EUR zu finden. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Schließlich steht dieser Indikator bei 50,32 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Cancom SE liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: Diese Cancom SE-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.