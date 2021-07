FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach anfänglichen Kursverlusten zugelegt. Am Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1792 US-Dollar. Am Morgen war er noch zeitweise bis auf 1,1752 Dollar gefallen. Dies war der niedrigste Stand seit drei Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1772 (Dienstag: 1,1775) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8495 (0,8493) Euro.

Der Euro profitierte am Nachmittag von der steigenden Zuversicht an den Finanzmärkten. Die Kurserholung an den europäischen Aktienmärkten beflügelte den Euro. Zuletzt hatte die Sorge vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus noch die Verunsicherung an den Märkten erhöht und so auch den Euro unter Druck gebracht.