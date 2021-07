Piedmont Lithium hält Präsentation vor dem Board of Commissioners und der Gemeinde des Gaston County

BELMONT, NC, 21. Juli 2021 - Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq: PLL, ASX: PLL), ein Vorproduktionsunternehmen, das auf die integrierte Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität zur Unterstützung einer US-amerikanischen und globalen Lieferkette für Elektrofahrzeuge abzielt, hat am 20. Juli 2021 seine erste öffentliche Präsentation vor der Gemeinde und dem Board of Commissioners des Gaston County, North Carolina, gehalten. Die Präsentation befasste sich mit der Frage, wie das Lithiumprojekt Carolina Gaston County positionieren könnte, um ein bedeutender Teil der neuen US-amerikanischen Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu werden, der parteiübergreifenden Unterstützung für die Entwicklung kritischer Mineralien in den Vereinigten Staaten und des Engagements von Piemont für den Schutz der Umwelt und der Gemeinde.

„Wir fühlten uns geehrt, auf der gestrigen Versammlung präsentieren zu dürfen, und wir begrüßten die Gelegenheit, den Commissioners des Gaston County und unserer Gemeinde ein Update über unser Unternehmen, unsere Werte und unser vorgeschlagenes Projekt zu geben. Wir haben gestern Abend bestätigt, dass wir unseren Antrag auf die Bergbaugenehmigung des Bundesstaates North Carolina wie geplant im August 2021 einreichen werden, und wir freuen uns darauf, alle Fragen zu beantworten, die sich während des Genehmigungsverfahrens und der Bebauungsplanänderung ergeben. Wir sind bestrebt, das sicherste, nachhaltigste und umweltfreundlichste Projekt dieser Art weltweit aufzubauen“, sagte Keith Phillips, President und CEO von Piedmont Lithium.

Piedmont sprach auch Missverständnisse in jüngsten Medienberichten in Bezug auf Piedmonts Entwicklungszeitplan, Genehmigungsanträge und Engagement für die Umwelt an. „Obwohl wir 2019 wichtige bundesstaatliche Genehmigungen für unser Projekt erhalten haben, konnten Piedmonts bevorstehende staatliche Bergbaugenehmigungen und die Anträge auf Änderung des Bebauungsplans des County erst vorankommen, nachdem unsere endgültigen Pläne festgelegt wurden. Unser Projekt hat sich in den letzten vier Jahren erheblich weiterentwickelt - wir haben effizientere und umweltfreundlichere Technologien ausgewählt und unseren Geschäftsplan vollständig in einen einzigen Campus in Gaston County, North Carolina, integriert. Diese Projektverbesserungen haben zu Anpassungen unserer Pläne geführt, und mit den Ergebnissen unserer jüngsten Studien und den verbesserten Lithiummärkten sind wir begeistert, die staatlichen und lokalen Genehmigungsverfahren voranzutreiben“, fügte Phillips hinzu.