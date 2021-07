---------------------------------------------------------------------------

S&P bestätigt Rating für die GRENKE AG mit BBB+/A-2



Baden-Baden, den 21. Juli 2021: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, berichtet über die jüngste Rating-Maßnahme von Standard & Poor's. S&P Global Ratings bestätigte heute das "BBB+/A-2" lang- und kurzfristige Emittentenrating der GRENKE AG. Den Ausblick für das Langfrist-Rating beließ S&P auf "negativ".

In seiner Begründung würdigt S&P die Ertragskraft und stabile Liquidität der GRENKE AG trotz der gegenwärtig angespannten Marktsituation. Die Agentur formulierte ihre Erwartung, dass GRENKE auch weiterhin eine solide Performance und Resilienz zeigen werde. Dr. Sebastian Hirsch, Finanzvorstand der GRENKE AG: "Das bestätigte Investment-Grade-Rating gibt uns Stabilität und Perspektive. Wir haben gezeigt, dass wir auch in schwierigen Zeiten sehr profitabel sind. Das ist und bleibt eine Stärke unseres Geschäftsmodells."

Der aktuelle Report von S&P steht zum Download hier bereit: https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/fremdkapital

Über GRENKE



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).



