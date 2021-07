Mary Kay Inc. engagiert sich für die wirtschaftliche Stärkung von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter durch eine Reihe von Meilenstein-Verpflichtungen und -Partnerschaften weltweit

Mary Kay Inc. , ein weltweiter Verfechter von Empowerment und Entrepreneurship von Frauen, hat seinen Einsatz für die Förderung der Geschlechtergleichheit durch die Veröffentlichung eines Positionspapiers, in dem die Gleichstellungsstrategie der Europäischen Kommission für 2020 - 2025 begrüßt wird, und durch den Beitritt zu den Global Action Coalitions des Generation Equality Forum weiter verstärkt.

Das Positionspapier, welches hier abgerufen werden kann, spiegelt die Strategie der Europäischen Union zur Geschlechtergleichstellung wider. Laut der Europäischen Union: „Die Strategie legt politische Ziele und Maßnahmen dar, um bis 2025 deutliche Fortschritte auf dem Weg zu einem Europa der Geschlechtergleichstellung zu erzielen. Das Ziel ist eine Gemeinschaft, in der Frauen und Männer, Mädchen und Jungen in all ihrer Vielfalt die Freiheit haben, den von ihnen gewählten Lebensweg zu verfolgen, die gleichen Chancen haben, sich zu entfalten, und gleichberechtigt an unserer europäischen Gesellschaft teilhaben und sie leiten können.“

„Diskriminierende Gesetze, Vorurteile gegenüber den Geschlechtern und Stereotypisierung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen – all das sind globale Probleme, die in Partnerschaft mit dem öffentlichen und privaten Sektor sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen auf der ganzen Welt in Angriff genommen werden müssen“, sagte Julia Simon, Chief Legal & Diversity Officer bei Mary Kay. „Das Erreichen der Geschlechtergleichstellung ist von entscheidender Bedeutung für das Überleben des Planeten und den Aufbau nachhaltigerer und florierenderer Volkswirtschaften und Gesellschaften.“

Mary Kay hat sich in diesem Monat auch dem „Drivers of change(Triebfedern des Wechsels)“-Programm auf dem Generation Equality Forum in Paris, Frankreich (30. Juni – 2. Juli) angeschlossen. 26 Jahre nach der Pekinger Erklärung ist das Generation Equality Forum, das von UN Women (UN-Frauen) berufen wurde und von den Regierungen von Mexiko und Frankreich gemeinsam veranstaltet wird, der „seit einer Generation kritischste Augenblick, um in die Geschlechtergleichstellung zu investieren und die Dynamik für Sicherheit, Führungsrollen und wirtschaftliche Chancen für Frauen anzukurbeln1.“