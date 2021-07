Glänzende Augen sind heute bei allen BioNTech-Anteilseignern zu sehen. Denn der Kurs liegt derzeit rund fünf Prozent im Plus. Auf 217,30 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. BioNTech ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag dieses Top bei 214,20 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: BioNTech kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.