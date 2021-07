First Helium kündigt Kommunikationsplan an

Calgary, Alberta, 21. Juli 2021 - First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI), ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Zugang zu bedeutenden Erschließungsmöglichkeiten im gesamten Westen Kanadas, freut sich, seinen Stakeholdern den folgenden Kommunikationsplan (der „Kommunikationsplan“) bereitstellen zu können, der in den kommenden Monaten umgesetzt werden soll. Nachdem das Unternehmen am 12. Juli 2021 neuer Emittent an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) wurde, wird es eine Reihe von Pressemitteilungen veröffentlichen, um seine Erfolge und seine Strategie darzulegen.

Unternehmenshintergrund:

Aufbauend auf den erfolgreichen Tests seiner Helium-Entdeckungsbohrung Worsley in der Nähe von Grande Prairie (Alberta) wurde First Helium als Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen gegründet, um das große, ungenutzte Potenzial der bedeutenden Heliumressourcen in Westkanada zu nutzen. Das Entdeckungsbohrloch, das über mehrere Zeiträume mit einem Heliumgehalt von über 1,3 % getestet wurde, legt den Grundstein für die Erschließung der Landbasis des Unternehmens von über 32.000 Hektar entlang des äußerst aussichtsreichen Worsley Helium Trends. First Helium versucht, kommerzielle Aktivitäten zu etablieren, indem es seine Entdeckungsbohrung zur Produktion bringt und sein Heliumgas über Abnahmevereinbarungen mit Drittanbietern in Nordamerika verkauft.

Kommunikationsplan:

Als Pionier des jungen kanadischen Heliumexplorationssektors stellt die Notierung von First Helium an der TSXV einen bedeutenden Meilenstein des strategischen Plans dar. In den 12 Monaten vor der Notierung hat First Helium in zahlreichen Gebieten erhebliche Fortschritte erzielt, darunter, aber nicht beschränkt auf die Weiterentwicklung des Projekts im Gebiet Worsley und eine Bestandsaufnahme zukünftiger Prospektionsgebiete. Dementsprechend plant das Unternehmen, die folgenden wichtigen Bereiche, in denen kurzfristig Fortschritte erzielt werden können, hervorzuheben: