NOXXON PHARMA BEGINNT ZWEITE KLINISCHE KOOPERATION MIT MSD ZUR UNTERSUCHUNG VON NOX-A12 IN KOMBINATION MIT KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) IN NEUER PHASE-2-STUDIE BEI PATIENTEN MIT BAUCHSPEICHELDRÜSENKREBS

NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute den Abschluss seiner zweiten klinischen Kooperationsvereinbarung mit MSD (Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J. USA) bekannt, um in der bevorstehenden klinischen Phase-2-Studie mit NOXXONs NOX-A12, das mit MSDs Anti-PD-1-Therapie KEYTRUDA (Pembrolizumab) als Zweitlinien-Therapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs kombiniert wird, zusammenzuarbeiten.

In dieser Phase-2-Studie wird die Sicherheit und Wirksamkeit von NOX-12, dem Anti-CXCL12-Wirkstoff von NOXXON, in Kombination mit KEYTRUDA und zwei verschiedenen Chemotherapien bei Patienten mit mikrosatellitenstabilem Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs hat mikrosatellitenstabile Tumore, die gegen eine Checkpoint-Inhibitor-Monotherapie resistent sind. In die Studie werden bis zu 70 Patienten aufgenommen. Zusätzlich zu den üblichen Sicherheits- und Wirksamkeitsendpunkten wird in jedem Behandlungsarm ein Zwischenergebnis (go/no-go) ermittelt. MSD wird Pembrolizumab und fachliche Beratung für das Studienprotokoll zur Verfügung stellen, während NOXXON der Sponsor für die in klinischen Zentren in den USA und Europa durchgeführte Studie sein wird.

Die Studie wird zwei Behandlungsarme umfassen, um die wirksamste Behandlungskombination zu ermitteln und damit eine Zulassungsstudie vorzubereiten:

Arm 1: NOX-A12 + Pembrolizumab + Gemcitabin + Nab-Paclitaxel

Arm 2: NOX-A12 + Pembrolizumab + nano-liposomales Irinotecan + 5-Fluorouracil + Leucovorin

Dr. Jarl Ulf Jungnelius, Senior Medical Advisor bei NOXXON, kommentiert: „Checkpoint-Inhibitoren haben sich bei vielen Krebsarten schnell zu einer Erstbehandlungsoption entwickelt, bei mikrosatellitenstabilem Bauchspeicheldrüsenkrebs ließ sich ihr Nutzen jedoch weder in Monotherapie noch in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie nachweisen. Wir glauben, dass die Beeinflussung der Mikroumgebung ein vielversprechender Ansatz ist, um beim Bauchspeicheldrüsenkrebs den klinischen Nutzen zu erzielen, den die Anti-PD-1-Therapie bei anderen Tumorarten gezeigt hat.“