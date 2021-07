Scholz rechnet für die schnelle Hilfe erst einmal mit einem Finanzbedarf von 400 Millionen Euro - die Hälfte aus dem Bundesetat, die andere von den betroffenen Ländern. Zugleich verspricht der Finanzminister, bei Bedarf könne es auch mehr Geld geben. "Wir werden das tun, was erforderlich ist, um jedem so schnell wie möglich zu helfen", sagt Scholz nach dem Kabinettsbeschluss zu. Für den Wiederaufbau rechnete er mit einem Milliarden-Finanzbedarf.

BERLIN (dpa-AFX) - In der Krise darf man nicht lange fackeln, meint Vizekanzler Olaf Scholz, das gelte nach der Hochwasser-Katastrophe genau wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Erste Priorität müsse die Hilfe haben - "und nicht irgendwelche Prinzipien", sagt der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Eine Woche nach der verheerenden Flut mit mindestens 170 Todesopfern macht die Bundesregierung deshalb Millionen für eine Soforthilfe locker, die die Menschen im Katastrophengebiet schnell beim Nötigsten unterstützen soll. Doch einige auch praktische Fragen bleiben offen.

Schon die Soforthilfe dürfte aber höher ausfallen, als der Bund jetzt plant. Denn Scholz hat den Ländern versprochen, ihre eigenen Hilfen aus seinem Topf zu verdoppeln. "Wir werden jedes Mal die Hälfte dazu finanzieren. Das wird also in jedem Umfang sein", sagt er. Allein Nordrhein-Westfalen wird laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) 200 Millionen Euro Landeshilfe zur Verfügung stellen. Schon damit wären die 200 Millionen vom Bund also verplant. Doch auch Rheinland-Pfalz hat Soforthilfen von bis zu 3500 Euro pro Haushalt beschlossen. Bayern will 50 Millionen Euro für Hochwasseropfer bereitstellen. Der Bund muss also tiefer in die Tasche greifen.

"Am Geld wird die Hilfe nicht scheitern", verspricht Innenminister Horst Seehofer (CSU). "Die Soforthilfen sind vor allem eine Unterstützung für die Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben." Das Geld solle schnell und ohne "große Einkommens- oder Vermögensüberprüfungen" ankommen. "Dafür zahlen die Leute ja Steuern, dass ihnen auch in außergewöhnlichen Situationen geholfen wird." Doch wie die Menschen an ihr Geld kommen, bleibt unklar - die Überweisungen zu organisieren, liegt in der Hand der Länder. Jedes für sich werde schon den schnellsten Weg finden, meint Scholz.