Bundesgerichtshof bestätigt Löschung der Marke "Black Friday" für Werbedienstleistungen (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des

Bundespatentgerichts vom 28. Februar 2020, wonach die Wortmarke "Black Friday"

für die wesentlichen Dienstleistungen des Bereichs "Werbung" zu löschen ist,

vollumfänglich bestätigt. Der Beschluss des Bundespatentgerichts ist somit

rechtskräftig und die Marke wird für die betreffenden Dienstleistungen aus dem

Register des Deutschen Patent- und Markenamts gelöscht.



Für die Entscheidung des Bundespatentgerichts war unter anderem maßgeblich, dass

das Portal BlackFriday.de schon vor der Markenanmeldung auf dem deutschen Markt

aktiv war und bereits im Jahr 2012 viele Rabattaktionen von Elektronikhändlern

aus Deutschland bündelte. Dies begründe ein Freihaltebedürfnis des Begriffs

"Black Friday" für damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen.





Gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts hatte die MarkeninhaberinRechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Mit Beschluss vom 27. Mai2021 (BGH, I ZB 21/20) wies der Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde nunkostenpflichtig zurück und bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts(BPatG, 30 W (pat) 26/18). Diese Entscheidung ist rechtskräftig und kann nichtweiter angefochten werden.Unter anderem wird die Marke für die Dienstleistungen "Marketing", "Organisationund Durchführung von Werbeveranstaltungen", "Planung von Werbemaßnahmen","Verbreitung von Werbeanzeigen" und "Werbung im Internet für Dritte" sowie eineVielzahl weiterer im Zusammenhang mit Werbung stehender Dienstleistungen jetztendgültig aus dem Markenregister gelöscht.Ursprünglich gingen insgesamt 15 Parteien gegen die Wortmarke Black Friday vorund beantragten die Löschung aufgrund absoluter Schutzhindernisse (§ 8 Abs. 2Nr. 1, 2 und/oder 3 MarkenG). Am Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGHbeteiligten sich nur noch die Internetportale BlackFriday.de(https://www.blackfriday.de/) und https://www.mydealz.de/ .Löschung der verbleibenden Waren und Dienstleistungen wegen VerfallsIn einem weiteren Verfahren geht BlackFriday.de zudem gegen die Waren undDienstleistungen vor, die nicht von dem Beschluss des Bundespatentgerichtserfasst wurden. Erst kürzlich hatte das Landgericht Berlin mit Urteil vom 15.April 2021 (LG Berlin, 52 O 320/19) die Marke "Black Friday" für mehr als 900Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt. Nach Auffassung des Gerichtswurde die Marke für keine der mit der Klage angegriffenen Waren undDienstleistungen rechtserhaltend benutzt. Aktuell wird die Entscheidung imBerufungsverfahren vom Kammergericht Berlin überprüft. Mehr dazu finden Sie hier(https://www.blackfriday.de/urteil-zur-marke-black-friday-klage-von-blackfridayde-vor-dem-landgericht-berlin-erfolgreich) .Warum ist BlackFriday.de gegen die Marke vorgegangen?Die Markeninhaberin hatte in der Vergangenheit sowohl den Portalbetreiber, alsauch einige der auf dem Portal gelisteten Händler aufgrund angeblicherMarkenrechtsverletzungen abgemahnt. Dieses Vorgehen wurde auf Antrag vonBlackFriday.de bereits im Oktober 2017 vom Landgericht Düsseldorf pereinstweiliger Verfügung ohne vorherige mündliche Verhandlung untersagt. Aktuellwird über die Sache im Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht Düsseldorfverhandelt. Mehr dazu finden Sie hier (https://www.blackfriday.de/black-friday-de-erwirkt-einstweilige-verfuegung-gegen-black-friday-gmbh-und-super-union-holdings-ltd) .Über BlackFriday.deBlackFriday.de ist Deutschlands ältestes "Black Friday Portal" und wurde imJanuar 2012 von Marketingexperte Simon Gall gegründet - also mehr als 1 Jahr vorder Eintragung der Wortmarke "Black Friday" (2013) und mehr als 4 Jahre vor derÜbertragung der Marke (2016) auf die aktuelle Inhaberin.BlackFriday.de bündelt ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.comDeals und Black Friday Aktionen deutscher Händler um Shoppern undSchnäppchenjägern einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zuermöglichen.Seit der Übertragung der Wortmarke "Black Friday" auf die aktuelle Inhaberinwehrt sich Gründer und Betreiber Simon Gall gegen die Wortmarke und die daraufgestützten unberechtigten Angriffe gegen ihn und seine Partner.Pressekontakt:Simon Gall - BlackFriday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: mailto:info@blackfriday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: https://www.blackfriday.deShort-URL: bf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111552/4974882OTS: BlackFriday.de