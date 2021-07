In den Medien und sozialen Netzwerken wird noch immer über das Motiv des 24-jährigen Somaliers gestritten, der in Würzburg drei Frauen mit einem Messer tötete und neun weitere Menschen teils lebensgefährlich verletzte. Jetzt soll der Mann aus der Untersuchungshaft in eine Psychiatrie überstellt werden. Von der Sache her ist das nicht falsch, denn der Täter

Der Beitrag Hanau, Würzburg & Co. – Psychotiker bedrohen uns alle erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Pauline Schwarz.