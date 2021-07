Party ohne Besoffene, Kommentar zu Spacs von Christoph Ruhkamp Frankfurt (ots) - Spacs (Special Purpose Acquisition Companies) sind gekommen, um zu bleiben. Auf den Hype im ersten Quartal folgte ein Einbruch im zweiten Quartal, der sich jetzt als vorübergehend erweist: Fast jeden Tag kommt eines der zunächst leeren Blankoscheck-Übernahmevehikel neu an die Börse, und fast jeden Tag führt ein Spac ein bisher nicht gelistetes Unternehmen per Übernahme im Eiltempo auf kurzem Weg an die Börse. Die meisten dieser Deals gehen in den USA über die Bühne, wo sie schon ein größeres Volumen haben als die traditionellen Börsengänge - aber auch Amsterdam und Frankfurt sind zu Schauplätzen geworden.



Der vorübergehende Einbruch am Spac-Markt im Frühling hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen wurden die "Pipe"-Investoren (Private Investment in Public Equity), die die flankierenden Kapitalerhöhungen bei Spac-Übernahmen finanzieren, angesichts der Überfülle an neuen Spacs wählerischer. Zum anderen dämpfte die US-Börsenaufsicht den Überschwang durch Regulierung. Seither müssen Spacs die Optionen, die mit ihren Aktienemissionen verbunden sind, als Verpflichtungen bilanzieren und dürfen keine maßlosen Geschäftsprognosen mehr aufstellen.