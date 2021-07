Black Friday weiterhin geschützte Marke

Wien/Berlin (ots) - Die Black Friday GmbH, Betreiberin des Portals

https://www.blackfridaysale.de/ , begrüßt die mit der Entscheidung des

Bundesgerichtshofs gewonnene Rechtssicherheit. Der Bundesgerichtshof hat die

Entscheidung des Bundespatentgerichts bestätigt. Danach bleibt die Marke "Black

Friday" in Bezug auf alle für sie eingetragenen Waren und einen Großteil der

eingetragenen Dienstleistungen weiterhin geschützt und muss beachtet werden. Die

Black Friday GmbH verfügt über die exklusiven Nutzungsrechte mit dem Recht zur

Unterlizenzierung an Dritte.



Die Black Friday GmbH hat sich im Jahr 2016 die exklusiven Markennutzungsrechte

der Wortmarke Black Friday gesichert, "um unseren teilnehmenden Händlern

Rechtssicherheit garantieren zu können", informiert Geschäftsführer Konrad

Kreid.





Unbekannte Bezeichnung bei RegistrierungObwohl es in Summe 15 Löschungsanträge gab, war das Bundespatentgericht bereitsin 2019 von der Schutzwürdigkeit der Marke überzeugt. "Als 2013 die WortmarkeBlack Friday in Deutschland eingetragen wurde, brachte der wesentliche Teil desdeutschen Verkehrs den Namen Black Friday nicht mit Rabattaktionen inVerbindung", so Kreid. Diese Ansicht hat nun auch der Bundesgerichtshof in deraktuell finalen Entscheidung bekräftigt.Verletzung der MarkenrechteDie Markeninhaberin, die Super Union Holdings Ltd., muss sich auch weiterhingegen Verletzungen ihrer Markenrechte zur Wehr setzen. "Das ist üblich und sogarnotwendig, denn wer seine Marke nicht entsprechend durchsetzt, dem drohenSchutzeinbußen oder gar der Verlust der Markenrechte", erklärt Kreid. Zudem istes der Markeninhaberin wichtig, die Interessen der Händler zu schützen, dieLizenzen für die Verwendung der Marke legal erstanden haben.Die Black Friday GmbH darf gültige Sub-Lizenzen an seine Partner erteilen,sodass diese die geschützte Wortmarke "Black Friday" am deutschen Markt nutzenkönnen. Kreid meint dazu: "Alle Black Friday Sale Partner erhalten seitdem einegültige Unterlizenz und sind somit bei Verwendung der geschützten Marke auf derrechtlich sicheren Seite".Erfolgsgeschichte in Deutschland2013 startete die Black Friday GmbH mit ihrem Portalhttp://www.blackfridaysale.de/ , um die dort stattfindende VerkaufsveranstaltungBlack Friday Sale bekannt zu machen. Enorme Marketing-Anstrengungen undMedienkooperationen haben über die Jahre ihre Wirkung gezeigt. So wurde derBekanntheitsgrad bis heute massiv gesteigert.Rekordergebnis für 2021 erwartetDas Wochenende vom vierten Freitag im November ist mittlerweile dasumsatzstärkste für den deutschen Online Handel.Jährlich nehmen hunderte Händler im November daran teil und Millionen Shopperbesuchen die Webseiten der Black Friday GmbH. "Seit unserem Start gab esjährlich hohe zweistellige Zuwachsraten bei unseren Zugriffszahlen in Österreichund Deutschland. In diesem Jahr werden wir erneut ein Rekordergebnis erzielen",so Kreid weiter.Über Blackfridaysale.deDie Black Friday GmbH betreibt die Verkaufsplattform www.blackfridaysale.de.Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabeidrastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportal blackfridaysale.de können Kundenin übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle Angebote derteilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2021 startet die VerkaufsveranstaltungBlack Friday Sale auf http://www.blackfridaysale.de/ . Die Black Friday GmbHverfügt über die exklusiven Nutzungsrechte der in Deutschland geschütztenWortmarke "Black Friday".