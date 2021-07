Seite 2 ► Seite 1 von 7

München/Pforzheim (ots) - Zukunftsweisende Projekte für eine nachhaltigeEnergiewirtschaft wurden jetzt mit dem The smarter E AWARD 2021 ausgezeichnet.BayWa r.e. Solar Projects, Boreal Light und Siemens Gamesa Renewable Energy sinddie Gewinner der Kategorie "Outstanding Projects". In der Kategorie "SmartRenewable Energy" ging die Auszeichnung an HPS Home Power Solutions. Die Preisewurden während der The smarter E Industry Days vom 21. bis 23. Juli 2021 aufvirtueller Bühne verliehen - zusammen mit den Innovationspreisen IntersolarAWARD und ees AWARD. Viele Gewinner und Finalisten stellen ihre Innovationen aufder The smarter E Europe Restart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der MesseMünchen vor.Auch in diesem Jahr wurden Unternehmen für zukunftsweisende Lösungen mit dembedeutenden Innovationspreis der Energiebranche, dem The smarter E AWARD,ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Kategorie "Outstanding Projects" standenbereits realisierte Projekte in den Bereichen Solar, Speicher undEnergiemanagement. In der Kategorie "Smart Renewable Energy" überzeugte indiesem Jahr ein Solar-Wasserstoff-Kraftwerk für den Privathaushalt. Die Gewinnerdes The smarter E AWARD wurden am 21. Juli 2021 per Livestream auf einervirtuellen Bühne vor internationalem Publikum gewürdigt. Wer einen Eindruck vonden ausgezeichneten Projekten gewinnen und mit Preisträgern und Finalistenpersönlich ins Gespräch kommen will, hat dazu auf der The smarter E EuropeRestart 2021 vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe München Gelegenheit.Die Gewinner der Kategorie "Outstanding Projects"BayWa r.e. Solar Projects (Deutschland): Agri-PV-Anlage schützt dieBeerenproduktionDie BayWa r.e. aus München bietet ganzheitliche, nachhaltige Energielösungen undManagementsysteme für Gewerbe- und Industriekunden. Ihr Agrivoltaic-Projekt"Fruitvoltaic" ist eine 2,7-Megawatt-PV-Anlage auf einer drei Hektar großenHimbeerfarm in den Niederlanden. Die speziellen semitransparenten PV-Module sindlichtdurchlässig und schützen die Früchte vor direkter Sonne, Regen und Hagel.Das gesamte Subsystem für die landwirtschaftliche Nutzung ist in das erhöhtePV-Montagesystem integriert. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit derUniversität Wageningen dokumentiert.Die internationale Fachjury votierte einstimmig für dieses beispielhafte Projektund betont dessen globales Potenzial. Nachgewiesenermaßen lassen sich derBeeren-Ertrag um 6,5 Prozent steigern und gleichzeitig PV-Einnahmen generieren.Außerdem ersetzt die Agri-PV-Anlage die herkömmlichen Folienabdeckungen imBeeren-Anbau, minimiert den Einsatz von Pestiziden und erhöht die Effizienz derWassernutzung. Das Projekt von BayWa r.e. könne dazu beitragen,