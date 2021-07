---------------------------------------------------------------------------

Ankündigung Telefonkonferenz

Planegg/München, 21. Juli 2021



Einladung zu MorphoSys' Telefonkonferenz am 29. Juli 2021 zu den Ergebnissen für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2021



Die MorphoSys AG (FSE:MOR; NASDAQ:MOR), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit führender Expertise in den Bereichen Antikörper- und Proteintechnologie, wird am 28. Juli 2021 um 22:00 Uhr MESZ die Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 veröffentlichen.



Der Vorstand von MorphoSys wird im Rahmen einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache), die als Webcast im Internet übertragen wird, am 29. Juli 2021 um 14:00 Uhr MESZ über das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 berichten und einen weiteren Ausblick für 2021 geben.

Die Telefonkonferenz beginnt mit einer Präsentation des Vorstands gefolgt von einer Q&A-Session. An der Telefonkonferenz nehmen teil:

* Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender



* Sung Lee, Finanzvorstand



* Dr. Roland Wandeler, Chief Operating Officer



* Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand

Der Live-Webcast und die Präsentation werden auf der MorphoSys Webseite, www.morphosys.de, im Bereich "Medien und Investoren" unter "Konferenzen" zur Verfügung gestellt.



Einwahldaten zur Telefonkonferenz um 14:00 Uhr MESZ:

Deutschland: +49 69 201 744 220

Teilnehmer PIN: 72989449#



Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein.

Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, eine Aufzeichnung der Konferenz auf der Webseite des Unternehmens abzurufen.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.