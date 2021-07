Algolux wurde für das von der Mercedes Benz AG geleitete AI-SEE-Projekt ausgewählt, um eine robuste Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen zu gewährleisten

MONTREAL, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Algolux, ein weltweit anerkanntes Unternehmen für Computer Vision Software, wurde ausgewählt, um an dem von der Mercedes Benz AG geleiteten AI-SEE Projekt teilzunehmen, das sicheres Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen gewährleisten soll. Kürzlich in die 2021 CB Insights AI 100 Liste der weltweit innovativsten KI-Startups aufgenommen und Gewinner der Most Outstanding Autonomous Vehicle Technology Innovation bei den 2021 Tech.AD Europe Awards, wird Algolux über einen Zeitraum von drei Jahren mit 20 Weltklasse-Partnern auf OEM- und Zuliefererebene zusammenarbeiten, um Level 4 Autonomie für Massenmarktfahrzeuge zu ermöglichen. Ziel ist es, ein neuartiges robustes Sensorsystem aufzubauen, das durch künstliche Intelligenz unterstützt wird und die Fahrzeugsicht für niedrige Sichtverhältnisse verbessert.

Ohne nachgewiesene Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer wird sich die Vision des autonomen Fahrens nicht realisieren lassen. Automatisierte Fahrzeuge können nur dann marktreif sein, wenn sie jederzeit zuverlässig funktionieren; dies erfordert ein allwettertaugliches autonomes Fahrsystem, das bei allen relevanten Wetter- und Lichtverhältnissen wie Schnee, Starkregen oder Nebel eine sichere Fahrt gewährleisten kann. Mit Hilfe eines multisensorischen Datenfusions-Ansatzes werden die erfassten Sensordaten fusioniert und mittels hochentwickelter KI-Algorithmen simuliert, die auf die Bedürfnisse der Schlechtwetterwahrnehmung zugeschnitten sind. Dieses neuartige Sensorsystem und eine dynamische HD-Karte ermöglichen die Lokalisierungsleistung bei schlechten Wetterbedingungen im 24/365-Tage-Modus.

Um das AI-SEE-Projekt bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen, wird Algolux Technologie- und Domänenexpertise in den Bereichen Deep-Learning-KI-Algorithmen, Fusion von Daten verschiedener Sensortypen, Langstrecken-Stereosensorik und Radarsignalverarbeitung bereitstellen. Ein wichtiges Ziel fortschrittlicher Fahrsysteme ist die Erkennung aller Verkehrsteilnehmer bei schwierigen Wetterbedingungen. Bestehende Sensorsysteme versagen in solchen Fällen, da eine Fusion aufgrund fehlender redundanter Informationen nicht möglich ist. So dürfen Sensormessungen, die in einer Messung verzerrt sind (z. B. LiDAR-Rückstreuung im Schnee), in anderen nicht verzerrt sein (Intensitätskamera). Um dieses Problem zu überwinden und gleichzeitig Redundanz bei guten Bedingungen zu bieten, setzt Algolux auf einen intelligenten Fusionsansatz, der die Steuerzentrale oder das „Gehirn" des Systems darstellt und damit eine robustere Wahrnehmungsplattform ermöglicht, die bei allen Licht- und Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.