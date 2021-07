ArcScan, Inc. unterzeichnet endgültiges Abkommen mit Shanghai Haohai Biological Technology Ltd. über „Preferred Series B"-Investition in Höhe von 11,15 Mio. USD.

GOLDEN, Colorado, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- ArcScan, Inc., der Entwickler des hochmodernen ophthalmologischen Ultraschallbildgebungsgeräts „ArcScan Insight 100" mit Hauptsitz in Golden, Colorado, gibt die Ausführung einer Aktienkaufvereinbarung mit Shanghai Haohai Biological Technology Ltd. („Haohai") über eine „Preferred Series B"-Investition in ArcScan in Höhe von 11,15 Millionen USD bekannt. Inc. Haohai ist ein führendes chinesisches Unternehmen für Augenheilkunde und medizinische Ästhetik mit Sitz in Shanghai, das an den Börsen in Hongkong (6826.HK) und Shanghai (688366.SH) gehandelt wird.

„Diese Transaktion passt gut zu unserer langfristigen globalen Strategie auf dem Markt für Augenheilkunde. Die bahnbrechende Technologie von ArcScan, Inc. erfüllt nicht nur den ungedeckten medizinischen Bedarf im Bereich der ophthalmologischen Bildgebung, sondern nutzt auch unser globales Produktportfolio, um die postoperativen Ergebnisse bei -Premium-IOL und PIOL-Implantationen maßgeblich zu verbessern", erklärte Olivia Chen, Geschäftsführerin der Haohai Biological Technology Co. Ltd.

„Wir freuen uns, eng mit Haohai zusammenzuarbeiten und dem Unternehmen zu helfen, sein schnell wachsendes Angebot an implantierbaren Linsen weiterzuentwickeln und gleichzeitig ArcScan eine Grundlage zu bieten, von der aus wir in den größten Ophthalmologiemarkt der Welt expandieren können. Das könnte strategisch nicht besser zusammen passen", so Andrew Levien, CEO und Präsident von ArcScan, Inc.

Die ArcScan-Technologie

Die ArcScan Insight 100-Bildgebungstechnologie bietet eine unübertroffene Genauigkeit bei Messungen in der gesamten vorderen Augenkammer. Das Gerät und die Software schaffen eine leistungsstarke Plattform, die es den Benutzern ermöglicht, auf einfache Weise hochauflösende Bilder des gesamten vorderen Augenbereichs in Mikrometer-Präzision zu erhalten, auch von Bereichen, die mit den derzeit gängigen optischen Technologien nicht abgebildet werden können. Die Swept Beam Liquid Interface-Technologie steht für bahnbrechende Entwicklungen in der Ultraschallbildgebung, die in ihrer Präzision ihresgleichen sucht.