CyberArk ist Leader im Gartner Magic Quadrant 2021 in der Kategorie Privileged Access Management

CyberArk (NASDAQ: CYBR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2021 für Privileged Access Management1 als Leader positioniert ist. Zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen sowohl bei der Umsetzungsfähigkeit als auch bei der Visionskraft am besten bewertet.

Während des vergangenen Jahres hat CyberArk wichtige Produktinnovationen vorangetrieben und es für globale Unternehmen jeder Größe noch weiter vereinfacht, der Sicherheit höchste Priorität einzuräumen, um die steigende Anzahl von Identitäten und Identitätstypen zu schützen, ganz gleich, wo sie genutzt werden: in der Cloud, in DevOps-Workflows oder den immer fragileren Lieferketten. Von seinen modernen On-Premises-Lösungen bis hin zu seinem wachsenden SaaS-Portfolio stellt CyberArk die einzige erhältliche Identity-Security-Plattform mit Schwerpunkt auf Privileged Access Management bereit und bietet so eine unerreichte Kundenzufriedenheit, die Optimierung der Betriebseffizienz sowie die Senkung von Cybersecurity-Risiken für Unternehmen jeder Größe.

„CyberArk hat in erheblichem Umfang in Produktinnovationen investiert und dabei die Interaktion und Unterstützung unserer Kunden von Grund auf neu gestaltet, die sich den wachsenden geschäftlichen Herausforderungen in einer zunehmend komplexen Welt stellen müssen“, so Mike O‘Malley, Senior Vice President, Global Marketing, CyberArk. „Mit der Umstellung auf ein abonnementbasiertes Geschäftsmodell, unseren neuen Cloud-nativen Angeboten und der erweiterten Anzahl von Anwendungsfällen bei der Verwaltung von Zugängen, Benutzerprivilegien und Secrets, die wir unterstützen, verfolgt CyberArk weiterhin seine Vision von Identity Security und schafft greifbare Ergebnisse für unsere Kunden.“

Gartner Peer Insights dokumentiert Kundenerfahrungen durch verifizierte Bewertungen und Peer Reviews von IT-Experten in Unternehmen. Hier einige Kundenmeinungen zu CyberArk:

„CyberArk ist eine perfekt konzipierte PAM-Lösung, die jeden PAM-Anwendungsfall abdeckt, von grundlegenden Funktionen wie Passwort-Tresor oder Passwort-Rotation bis hin zum sicheren Single-Sign-On-Zugang durch ein privilegiertes Session-Management mit vollständig reproduzierbarer Session-Aufzeichnung, bei der sichere Jump-Server/Bastion-Hosts erstellt werden.“ – Direktor, IGA-Programm, Gesundheitssektor (vollständigen Kundenbericht lesen)