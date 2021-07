Cognizant erweitert sein Angebot für intelligente Fertigung durch die Übernahme von TQS Integration

Neue Data Intelligence-Fähigkeiten liefern Kunden die umfassendste Lösung, um Industry 4.0 umzusetzen

TEANECK, New Jersey, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute bekanntgegeben, dass es der Übernahme von TQS Integration, einem in Privatbesitz befindlichen globalen Unternehmen für Industriedaten und -intelligenz mit Sitz in Lismore, Irland, zugestimmt hat. TQS liefert Manufacturing Data Intelligence, globale Technologieberatung und digitale Systemintegration und hilft Herstellern dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. TQS wurde 1998 gegründet und betreut Kunden aus den Bereichen Life Sciences, Lebensmittel und Getränke sowie Energie und erneuerbare Energien.