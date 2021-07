Singapur (ots/PRNewswire) - Die Dole Sunshine Company geht eine Partnerschaft

mit Ananas Anam ein, um Abfälle von Ananaspflanzen in ein natürliches Textil zu

verwandeln, das nachhaltiges Design vorantreibt und die Verpflichtung zu null

Fruchtverlust bis 2025 unterstützt



Die Dole Sunshine Company gab heute ihre Partnerschaft mit Ananas Anam bekannt,

dem in London ansässigen Unternehmen, das hinter Piñatex® steht, einer

innovativen, veganen und natürlichen Alternative zu Leder, die aus nachhaltig

beschafften Ananasblattfasern hergestellt wird. Durch die Sammlung und Gewinnung

von Fasern aus Ananasblättern von seinen Farmen auf den Philippinen, einer der

größten Ananasplantagen der Welt, unternimmt Dole nicht nur einen weiteren

Schritt in Richtung seines Versprechens, bis 2025 keine Früchte mehr zu

verschwenden, sondern trägt auch zu einer Welt bei, in der nachhaltige

Materialalternativen immer wichtiger werden, da globale Lifestyle-Marken nach

diesen Alternativen für ihre Produkte suchen.







gebracht hat, hat sich verpflichtet, einen sofortigen und dauerhaften Einfluss

zu nehmen, wenn es um Lebensmittelverschwendung, die Vermeidung von

verarbeitetem

Nahrungsmitteln auf der ganzen Welt geht. Zusätzlich zu seiner Partnerschaft mit

Ananas Anam arbeitet Dole an einer Kreislaufwirtschaft und findet neue

Verpackungslösungen für seine Produkte, um nicht nur Lebensmittelabfälle,

sondern Plastik insgesamt zu reduzieren.



"Wir bei Dole glauben, dass der Zweck - und damit unser Versprechen - sich in

allem wiederfinden muss, was wir tun, um diese globalen Herausforderungen

frontal anzugehen. Das Thema Lebensmittelverschwendung ist für uns absolut

wichtig, da es auf so viele Arten mit unserem Geschäft und unserem Leben

verbunden ist", sagte Pier-Luigi Sigismondi, Global President, Dole Sunshine

Company. "Ich glaube, um greifbare Lösungen und echte systemische Veränderungen

zu schaffen, um dieses Problem anzugehen, müssen wir unser Ziel mit Kreativität,

Innovation und Technologie angehen. Unsere Partnerschaft mit Ananas Anam und die

Nutzung dieser Innovation durch globale Lifestyle-Marken lassen diese Konvergenz

auf eine ganz neue Art und Weise lebendig werden."



Durch diese Partnerschaft wird Piñatex® von Ananas Anam aus Fasern hergestellt,

die aus den von Dole geernteten Blättern der Ananaspflanze extrahiert werden.

Wenn diese getrocknet und verarbeitet werden, entsteht ein nicht gewebtes Netz,

das die Grundlage für das nachhaltige Material bildet. Die Verwendung der Seite 2 ► Seite 1 von 3



