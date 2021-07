Straive hat mit seiner jahrelangen Expertise im Umgang mit Inhalten und Daten (insbesondere unstrukturierten) SDP entwickelt, um Unternehmen eine umfassende Lösung zu bieten, um aus unstrukturierten Datensätzen verwertbare Erkenntnisse abzuleiten. SDP bietet vorgefertigte Konnektoren und mehrere Ingestion-Pfade zur Erfassung von Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten (unstrukturiert und strukturiert), um diese über verschiedene Touchpoints hinweg zu vereinheitlichen und zu verarbeiten, während gleichzeitig eine zuverlässige, sichere Datenverarbeitungsumgebung bereitgestellt wird. SDP nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ein differenziertes Niveau an Datengenauigkeit, Qualität und Automatisierung zu erreichen.

SINGAPUR, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Straive (ehemals SPi Global), ein marktführender Anbieter von technologiegesteuerten Content- und Datenlösungen, gab heute die Einführung seiner Straive Data Platform (SDP) bekannt. SDP ist eine End-to-End-Datenmanagement-Plattform, die sich auf Lösungen für unstrukturierte Daten konzentriert. Mit seiner Cloud-nativen und Microservices-basierten Architektur extrahiert und reichert SDP Daten aus jeder unstrukturierten Quelle an und ermöglicht es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit aller Daten zu nutzen. SDP bietet Unternehmen Vorteile durch eine schnellere Markteinführung, eine bessere Datenabdeckung und eine gleichbleibende Qualität mit einer skalierbaren Lösung und einer ausgeprägten Fähigkeit, mit unstrukturierten Daten zu arbeiten.

SDP wurde entwickelt, um die Anwendungsfälle von Straive zu bedienen, die Textintelligenz, öffentliche Datenintelligenz und Bildintelligenz über Branchen wie wissenschaftliche Inhalte, Finanzdienstleistungen, Risiko und Compliance sowie Rechts- und Immobilienwesen hinweg umfassen:

Einfach anpassbare Workflows

Automatisierte Erfassung, Extraktion und Aufbereitung von Daten

Automatische Skalierung

Nahtlose Integration mit Werkzeugen und Produkten von Drittanbietern

SLAs der Unternehmensklasse

Von der Extraktion personen- und unternehmensbezogener Datenpunkte aus über 14 Millionen Webseiten in 3-4 Monaten bis hin zum Tracking von über 9 Millionen. eindeutigen Datenpunkten über 11.000 Unternehmen, die aus Geschäftsberichten, CSR-Berichten und verschiedenen behördlichen Einreichungen stammen, ist SDP eine der am besten skalierbaren Lösungen für unstrukturierte Daten.

Murugesh Mayandi, Leiter der Abteilung für Datenlösungen bei Straive, sagte: „Die Straive Data Platform verkörpert unsere jahrzehntelange Erfahrung und unsere End-to-End-Fähigkeiten im Bereich der Datenlösungen. Wir haben konsequent in Mitarbeiter und Plattformen investiert, um den Automatisierungsgrad und die Anwendung eines plattformbasierten Ansatzes für Probleme mit unstrukturierten Daten voranzutreiben, was gerade für wichtige Geschäftsanwendungen an Fahrt aufnimmt. Durch SDP sind wir gut positioniert, um mit unserer proprietären Technologie und einem starken Team von Fachexperten eine breite Palette von Branchen zu bedienen, um maßgeschneiderte Branchenlösungen anzuwenden und zu erstellen."

Weitere Informationen zur Straive-Datenplattform finden Sie hier .

Informationen zu Straive (früher bekannt als SPi Global)

Straive ist ein marktführendes Informationstechnologieunternehmen, das Datendienste, Fachwissen (Subject Matter Expertise, SME) und Technologielösungen für verschiedene Bereiche wie Forschungsinhalte, e-Learning/EdTech und Daten-/Informationsdienstleister anbietet. Mit einem Kundenstamm, der sich über 30 Länder weltweit erstreckt, ist der multigeografische Ressourcenpool von Straive strategisch in acht Ländern angesiedelt: Philippinen, Indien, USA, China, Nicaragua, Vietnam, Großbritannien und der Firmensitz in Singapur. Im August 2017 investierte Partners Group, der globale Vermögensverwalter für private Kapitalanlagen, im Auftrag seiner Kunden in SPi Global.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie:

Kshitiz Ahuja

Markenführung und PR

kshitiz.ahuja@straive.com