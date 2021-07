---------------------------------------------------------------------------

Zug, 22. Juli 2021 - Die V-ZUG Gruppe verzeichnete ein sehr erfolgreiches 1. Halbjahr 2021 und konnte den Nettoerlös (CHF 308.3 Mio.; Vorjahresperiode CHF 258.6 Mio.) und das Betriebsergebnis (CHF 38.3 Mio.; Vorjahresperiode CHF 12.9 Mio.) dank anhaltend hoher Nachfrage enorm steigern und an das starke 2. Halbjahr 2020 anknüpfen. Zu diesem erfreulichen Resultat mit einem Umsatzwachstum von rund 19 % haben sowohl die Sonderkonjunktur im Heimmarkt Schweiz wie auch unser Wachstum im internationalen Geschäft in allen Regionen (Europa, Asien/Pazifik und Nordamerika) beigetragen.

Für das 2. Halbjahr 2021 ist mit einer Normalisierung der überdurchschnittlich starken Nachfrage im Markt Schweiz zu rechnen. Erhebliche Unsicherheiten bestehen im Hinblick auf die eingeschränkten Kapazitäten und damit einhergehenden Preiserhöhungen auf praktisch allen Einkaufsmaterialien sowie Logistikdienstleistungen. Aufgrund dieser volatilen Situation verzichtet die V-ZUG Gruppe auf eine Prognose zum Jahresergebnis 2021.



Der Nettoerlös der V-ZUG Gruppe konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode gesteigert werden und betrug CHF 308.3 Mio. (Vorjahresperiode CHF 258.6 Mio.). Zu diesem starken Umsatzwachstum haben sowohl der Heimmarkt Schweiz (+ 12.9 %) wie auch das internationale Geschäft in allen drei Regionen (Europa + 56.4 %, APAC + 87.6 % und Nordamerika + 98.4 %) beigetragen. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit CHF 38.3 Mio. um 196.6 % höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres (CHF 12.9 Mio.). Auch die betriebliche Produktivität (EBITDA-Marge), konnte von 10.7 % in der Vorjahresperiode auf 17.4 % im 1. Halbjahr 2021 gesteigert werden.