ABOUT YOU meldet starkes Wachstum in Q1 2021/22 und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr

ABOUT YOU meldet starkes Wachstum in Q1 2021/22 und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr

ABOUT YOU meldet starkes Wachstum in Q1 2021/22 und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr



- Nettoumsatz der Gruppe stieg um 65,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal, Märkte bewegen sich zunehmend aus dem Lockdown



- Deutlich verbessertes Kundenerlebnis führt zum Wachstum wichtiger Kundenkennzahlen (LTM [1]) wie Anzahl der aktiven Kunden, durchschnittliche Bestellhäufigkeit und Bestellwert



- Nettoumsatz im TME-Segment wuchs um 135,8 % im Jahresvergleich, angetrieben durch starke Post-COVID-Dynamik in den Bereichen Media und Enabling



- ABOUT YOU trieb die Erschließung internationaler Märkte voran und erweiterte pan-europäische Präsenz um 3 auf inzwischen 26 Märkte [2]

- Bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich in Q1 2021/22 auf (2,9) %, getrieben von soliden und nachhaltigen Profitabilitätssteigerungen in den Segmenten ABOUT YOU DACH sowie Tech, Media und Enabling (TME)

- ABOUT YOU bestätigt Ausblick für Gesamtjahr und hält es für realistisch, die obere Hälfte der Umsatzspanne von 1.630-1.750 Mio. EUR (+40-50 % gegenüber dem Vorjahr) zu erreichen



Hamburg, (22.) Juli 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute ihren ersten Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht. Die Ergebnisse für das am 31. Mai 2021 beendete erste Quartal zeigen anhaltendes, stabiles Wachstum in allen Segmenten, unterstützt durch die Expansion in weitere europäische Märkte. Die Lockerung der COVID-19-bedingten Restriktionen in immer mehr Ländern führte im ersten Quartal zu einem Nettoumsatzanstieg um 65,5 % auf 422,1 Mio. EUR (GJ 20/21: 255,1 Mio. EUR). Dies unterstreicht erneut die Stärke von ABOUT YOUs vollständig digitalem Geschäftsmodell.