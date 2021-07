---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) erzielte nach vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen im ersten Halbjahr 2021 erneut ein erfreuliches Ergebnis. Im Berichtszeitraum 2021 erhöhte sich der Wert des Immobilienportfolio um rund 3% auf CHF 664.3 Millionen (31.12.2020: CHF 645.4 Millionen). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Investitionen in Renditeliegenschaften und Projekte, insbesondere bei der Renditeliegenschaft «Centre Loewenberg» in Murten sowie beim Umnutzungsprojekt Badenerstrasse 701 in Zürich, und auf positive Neubewertungseffekte zurückzuführen.

Der Mietertrag erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 um rund 8% auf CHF 12.6 Millionen (H1 2020: CHF 11.6 Millionen). Die Marktbewertung des Liegenschaftsportfolios führte zu einem Erfolg aus Neubewertung von CHF 6.3 Millionen (H1 2020: CHF 4.0 Millionen). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg gemäss vorläufigen Ergebnissen um rund 29% auf CHF 14.5 Millionen (H1 2020: CHF 11.2 Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg liegt bei rund CHF 10.6 Millionen (H1 2020: CHF 8.2 Millionen), der Gewinn exklusive Neubewertungserfolg1 bei rund CHF 5.5 Millionen (H1 2020: CHF 5.0 Millionen). Auf Basis des Gewinns pro Aktie2 errechnet sich ein voraussichtlicher Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von CHF 1.50 bzw. exkl. Neubewertungserfolg von CHF 0.77 (H1 2020: CHF 1.27 inkl. Neubewertungserfolg bzw. CHF 0.78 exkl. Neubewertungserfolg).



Die Gesellschaft veröffentlicht den Halbjahresbericht 2021 und weitere Einzelheiten zum Halbjahresergebnis 2021 am 12. August 2021.

___________________________________



1 Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg aus Neubewertung zurechenbar sind.

2 Aufgrund der Kapitalerhöhungen per 15. Dezember 2020 und per 30. Juni 2021 zur Umsetzung der Wachstumsstrategie beläuft sich die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien im ersten Halbjahr 2021 auf 7'072'385 Namenaktien (H1 2020: 6'437'670 Namenaktien).

Kontaktperson:

Peter Mettler

Chief Executive Officer

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch



NOVAVEST Real Estate AG

[1]www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

1. http://www.novavest.ch/



---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Novavest Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

Schweiz

Telefon: +41442764040

E-Mail: info@novavest.ch

Internet: www.novavest.ch

ISIN: CH0212186248

Valorennummer: 21218624

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1220848



Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1220848 22.07.2021 CET/CEST



°