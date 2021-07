---------------------------------------------------------------------------

ADVA veröffentlicht Rekordergebnis für Q2 2021



* Quartalsumsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3,0% auf EUR 149,4 Millionen

* Proforma Betriebsergebnis steigt signifikant um 42,6% auf EUR 14,4 Millionen (9,7% vom Umsatz)

* Ausblick für das Geschäftsjahr 2021: Umsatzerlöse EUR 580 - 610 Millionen; Proforma Betriebsergebnis 7,0% - 10,0% vom Umsatz



München, Deutschland. 22. Juli 2021. ADVA (ISIN: DE0005103006, FWB: ADV), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat Rekordergebnisse für das am 30. Juni abgelaufene Q2 2021 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

Übersicht der Eckdaten1 für Q2 2021



(in Tausend EUR) Q2 2021 Q2 2020 Verände- Q1 2021 Verände- rung rung

Umsatzerlöse 149.354 145.024 3,0% 144.473 3,4% Proforma Bruttoergebnis 57.274 50.204 14,1% 55.345 3,5% in % vom Umsatz 38,3% 34,6% 3,7pp 38,3% 0,0pp Proforma Betriebsergebnis 14.415 10.107 42,6% 12.860 12,1% in % vom Umsatz 9,7% 7,0% 2,7pp 8,9% 0,8pp Betriebsergebnis 13.036 8.658 50,6% 11.573 12,6% Konzernüberschuss 12.001 7.629 57,3% 11.228 6,9%

(in Tausend EUR) 30. 30. Verän-- 31. Verän-- Jun. Jun. derung Mrz. derung 2021 2020 2021 Liquide Mittel 85.023 67.586 25,8% 79.060 7,5% Nettoliquidität (+) / 3.876 -44.928 n/a -10.626 n/a Nettoverschuldung (-)

Nettoumlaufvermögen 132.767 127.917 3,8% 125.785 5,6% 1 Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen

IFRS Ergebnisse für Q2 2021

Die Umsatzerlöse in Q2 2021 stiegen von EUR 144,5 Millionen in Q1 2021 um 3,4% auf EUR 149,4 Millionen und erhöhten sich um 3,0% im Vergleich zu EUR 145,0 Millionen in Q2 2020. Analog zum ersten Quartal des Geschäftsjahres war insbesondere der Auftragseingang seitens der Netzbetreiber sowie Privatunternehmen und Behörden sehr erfreulich.



Das Proforma Bruttoergebnis konnte in Q2 2021 mit EUR 57,3 Millionen (38,3% vom Umsatz) sowohl um 3,5% gegenüber den EUR 55,3 Millionen (38,3% vom Umsatz) in Q1 2021 als auch deutlich um 14,1% gegenüber den EUR 50,2 Millionen (34,6% vom Umsatz) in Q2 2020 gesteigert werden. Der Beitrag der Software- und Serviceerlöse entwickelte sich gut und der Kunden- und Produktmix konnte positiv zur Steigerung der Bruttomarge beitragen.