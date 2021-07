NOVAVEST Real Estate AG publiziert vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2021

NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) erzielte nach vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen im ersten Halbjahr 2021 erneut ein erfreuliches Ergebnis. Im Berichtszeitraum 2021 erhöhte sich der Wert des Immobilienportfolio um rund 3% auf CHF 664.3 Millionen (31.12.2020: CHF 645.4 Millionen). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Investitionen in Renditeliegenschaften und Projekte, insbesondere bei der Renditeliegenschaft «Centre Loewenberg» in Murten sowie beim Umnutzungsprojekt Badenerstrasse 701 in Zürich, und auf positive Neubewertungseffekte zurückzuführen.

Der Mietertrag erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 um rund 8% auf CHF 12.6 Millionen (H1 2020: CHF 11.6 Millionen). Die Marktbewertung des Liegenschaftsportfolios führte zu einem Erfolg aus Neubewertung von CHF 6.3 Millionen (H1 2020: CHF 4.0 Millionen). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg gemäss vorläufigen Ergebnissen um rund 29% auf CHF 14.5 Millionen (H1 2020: CHF 11.2 Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg liegt bei rund CHF 10.6 Millionen (H1 2020: CHF 8.2 Millionen), der Gewinn exklusive Neubewertungserfolg1 bei rund CHF 5.5 Millionen (H1 2020: CHF 5.0 Millionen). Auf Basis des Gewinns pro Aktie2 errechnet sich ein voraussichtlicher Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von CHF 1.50 bzw. exkl. Neubewertungserfolg von CHF 0.77 (H1 2020: CHF 1.27 inkl. Neubewertungserfolg bzw. CHF 0.78 exkl. Neubewertungserfolg).

Die Gesellschaft veröffentlicht den Halbjahresbericht 2021 und weitere Einzelheiten zum Halbjahresergebnis 2021 am 12. August 2021.