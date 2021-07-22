Belimo H1 Earnings Beat Consensus
(PLX AI) – Belimo half year revenue CHF 384.7 million vs. estimate CHF 369 million.half year EBIT CHF 75.6 million vs. estimate CHF 68 millionhalf year EBIT margin 19.7%half year net income CHF 63.7 million vs. estimate CHF 61 millionhalf year EPS …
(PLX AI) – Belimo half year revenue CHF 384.7 million vs. estimate CHF 369 million.half year EBIT CHF 75.6 million vs. estimate CHF 68 millionhalf year EBIT margin 19.7%half year net income CHF 63.7 million vs. estimate CHF 61 millionhalf year EPS …
- (PLX AI) – Belimo half year revenue CHF 384.7 million vs. estimate CHF 369 million.
- half year EBIT CHF 75.6 million vs. estimate CHF 68 million
- half year EBIT margin 19.7%
- half year net income CHF 63.7 million vs. estimate CHF 61 million
- half year EPS CHF 5.18
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Wertpapier
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