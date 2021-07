RoodMicrotec N.V. veröffentlicht ungeprüften Halbjahresbericht für 2021

Gesamteinnahmen von EUR 7,3 Millionen (1. HJ 2020: EUR 5,4 Millionen)

Gewinn nach Steuern EUR 0,4 Millionen (1. HJ 2020: Verlust von EUR 0,7 Mio.)

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit EUR 0,9 Millionen positiv (1. HJ 2020: 0,7 Mio. EUR positiv)





Deventer, 22. Juli 2021 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, veröffentlicht heute den Zwischenbericht und das Halbjahresergebnis für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2021.

Die Gesamteinnahmen des ersten Halbjahres 2021 betragen EUR 7,3 Millionen und liegen damit 36% über den Gesamteinnahmen des ersten Halbjahres 2020 und 12% über den Gesamteinnahmen des zweiten Halbjahres 2020. Das Wachstum ist auf ein insgesamt starkes Lieferniveau sowie einen außergewöhnlich hohen Bedarf von Roh- und Verbrauchsmaterialien für SCM-Projektvorbereitungen zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2021 haben wir für einen unserer SCM-Kunden Wafer bestellt und erhalten, um die Lieferkette während eines geplanten Wechsels einer Assembly aufrechterhalten zu können. Für diese Wafer wurden ca. EUR 0,4 Millionen als Gesamtertrag realisiert, und ungefähr der gleiche Betrag wurde in den Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe berücksichtigt. Daraus ergaben sich im ersten Halbjahr 2021 höhere Gesamteinnahmen und ein höherer Materialaufwand, jedoch ohne Auswirkung auf das Nettoergebnis. Die Bauelemente werden in den kommenden zwölf Monaten ausgeliefert, es wird jedoch nur ein Teil des Verkaufspreises in die Gesamteinnahmen einfließen. Die Gesamteinnahmen werden sich dadurch verringern, aber der Einfluss auf das Nettoergebnis wird positiv sein.

Der Gewinn nach Steuern für das erste Halbjahr 2021 beträgt EUR 0,4 Millionen und liegt damit um EUR 1,2 Millionen über dem des ersten Halbjahres 2020. Die niedrigeren Rohstoffkosten haben zusammen mit einer guten Kostenkontrolle die Gesamtkosten im ersten Halbjahr 2021 weiter reduziert.

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten war im ersten Halbjahr 2021 mit EUR 0,9 Millionen positiv und auch der Netto-Cashflow war mit EUR 0,6 Millionen ebenfalls positiv. Während des ersten Halbjahres 2021 wurde nur minimal in neue Anlagen investiert, aber mit dem prognostizierten Anstieg der Nachfrage beabsichtigen wir, in der zweiten Jahreshälfte zusätzliche Kapazitäten und Möglichkeiten zu erwerben.