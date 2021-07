Foto: finanzbusiness Sparkassenchef aus Ahrweiler beschreibt die Flutkatastrophe als "Apokalypse" Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 16 | 0 | 0 22.07.2021, 07:47 | Dieter Zimmermann, Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ahrweiler schildert im Interview mit dem Handelsblatt was in der Flutnacht in der Bank geschah und wie die Sparkasse es geschafft hat, funktionsfähig zu bleiben.

